A Índia e as Filipinas relataram nesta quinta-feira, 30, seus primeiros casos de coronavírus, cujo surto teve início na cidade chinesa de Wuhan. Segundo o Ministério da Saúde indiano, um estudante do Estado de Kerala, que estava estudando em Wuhan antes de voltar para casa durante o feriado do ano-novo chinês, foi infectado com o vírus. Nas Filipinas, autoridades de saúde disseram que uma mulher que também havia retornado de Wuhan foi diagnosticada com o coronavírus. Desde o começo da epidemia, a doença já chegou a 18 países. Fonte: Associated Press.