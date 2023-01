Um incêndio de grandes proporções em uma empresa à margem da rodovia interdita totalmente a BR-101, entre as cidades de Penha e Navegantes, em Santa Catarina, desde as primeiras horas da manhã dessa terça-feira (20). De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, que trabalha na contenção das chamas, o incêndio teve início em uma transportadora e envolve produtos químicos, tornando a fumaça potencialmente tóxica. A BR-101 é continuação da BR-376, que ficou completamente interditada por dias após um deslizamento com mortes.

Devido à baixa visibilidade e também para evitar eventuais intoxicações pela fumaça, a rodovia foi totalmente interditada, nos dois sentidos, pelas equipes da concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, e somente as equipes envolvidas no combate ao incêndio têm acesso ao local.

Os bombeiros catarinenses relataram que a situação exige cuidados extras porque os produtos químicos armazenados no local não podem entrar em contato com a água, o que dificulta o combate às chamas. Ainda de acordo com os bombeiros, uma equipe especializada em operações com produtos tóxicos se dirigem ao local para auxiliar no combate ao incêndio.

⚠️Atualização:



❌Pista interditada no km 110 da BR-101/SC, em Penha, sentido Curitiba, devido a um incêndio fora do trecho de concessão no km 107.



➡️Os usuários podem retornar ou acessar a BR-470 como rota alternativa ao trecho interditado em Penha. https://t.co/KvFRKUe6VD — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 20, 2022

Além desse trecho, a rodovia também tem pontos de bloqueio devido às chuvas fortes que castigam o litoral catarinense e provocaram deslizamentos de terra e alagamentos da pista. A BR-101 está totalmente bloqueada na altura do Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça – a interdição ocorre no km 236 da rodovia no sentido Curitiba; e no km 228 sentido Porto Alegre.

Outro bloqueio, apenas nas pistas do sentido Sul, ocorre no km 138, na região do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. Neste local o congestionamento já chega a 10 quilômetros.

A todas essas interdições se junta o trecho da BR-376 (continuação da BR-101), na Serra do Mar, que segue parcialmente interditado no local onde ocorreu um grande deslizamento de terra no final de novembro, em Guaratuba. A operação em pista simples no km 668 da rodovia provoca uma grande fila de veículos no sentido Curitiba, e o engarrafamento já passa dos 16 quilômetros, chegando até o km 2 da BR-101, na cidade de Garuva, já em Santa Catarina.

