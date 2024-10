Gleisi vê crime grave de Tarcísio: ‘Armação rasteira e covarde’

A deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, chamou neste domingo (27) de criminosa a afirmação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que associou Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, à facção criminosa PCC.

Neste domingo, Tarcísio disse sem apresentar provas que o PCC orientou voto em Boulos. A declaração foi dada a jornalistas no colégio Miguel Cervantes, na zona sul de São Paulo, local de votação do governador.

“Tarcísio deixou pra espalhar na manhã da eleição a maior fakenews de toda a campanha. É um crime dos mais graves a divulgação, pelo governo de São Paulo, de bilhetes apócrifos, tentando associar a campanha de Boulos e Marta a uma facção criminosa”, afirmou Gleisi.

“Deixou pra espalhar essa mentira só hoje pra tentar escapar da Justiça Eleitoral, armação rasteira e covarde, típica dos seguidores de Bolsonaro como Tarcísio e Nunes. Além de crime eleitoral, é um ataque e uma ofensa aos eleitores e eleitoras de Boulos e Marta.”

Sem apresentar provas, Tarcísio disse que integrantes da facção criminosa PCC orientaram familiares e apoiadores a votarem em Boulos para prefeito de São Paulo.

Em entrevista, Tarcísio foi questionado por uma jornalista sobre um comunicado emitido pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo, que interceptou comunicados assinados por membros da facção criminosa orientando o voto em algumas cidades do estado.

“A gente vem alertando isso há muito tempo. Nós fizemos um trabalho grande de inteligência, temos trocado informações com o Tribunal Regional Eleitoral para que providências sejam tomadas”, afirmou.

Em seguida, o governador foi questionado pela Folha sobre qual era o candidato indicado pelo PCC em São Paulo, ao que Tarcísio respondeu: “Boulos”.

A reportagem procurou a assessoria do governo do estado em busca de mais informações sobre o que foi declarado por Tarcísio, mas ainda não obteve resposta.

Logo em seguida, Boulos reagiu à declaração do governador bolsonarista: “Que vergonha, né. Nada mais a dizer, é o candidato que ele apoia [Ricardo Nunes] que botou o PCC na Prefeitura de SP”. A resposta do candidato do PSOL faz referência às investigações sobre atuação da facção no sistema de ônibus.

Boulos afirmou ainda que irá à Justiça contra o governador de São Paulo, cotado para a disputa presidencial de 2026, já que seu principal aliado, Jair Bolsonaro, está inelegível até 2030.