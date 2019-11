A Fuvest divulgou nesta quinta-feira, 14, os locais de prova da primeira fase do vestibular, que acontece no dia 24 de novembro. Para ter acesso à informação, o estudante deve acessar a área do candidato que fica no site da Fuvest, que é fuvest.br, e inserir e-mail ou CPF e uma senha.

Na primeira fase, a prova tem 90 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, das seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química.

O número de inscritos na Fuvest somou 129.148 candidatos. As carreiras mais concorridas em 2020 são as três de Medicina, nas cidades de São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto. Já as com o menor número de inscritos são Engenharia de Biossistemas, em Pirassununga; Biblioteconomia e Ciência da Informação, em Ribeirão Preto; e Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, em São Paulo.

A USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Desse total, 8.317 são destinadas à seleção pelo vestibular. A lista de aprovados na primeira fase sai no dia 9 de dezembro.

Recomendações

A Fuvest recomenda chegar ao local da prova com antecedência. A abertura dos portões acontece meio-dia e meia. O fechamento dos portões e o início da prova estão marcados para uma da tarde, pelo horário de Brasília. A prova tem cinco horas de duração e o candidato só pode deixar a sala de aula a partir das cinco da tarde. A Fuvest alerta que não há tempo adicional para transcrição do rascunho para a folha de respostas.

A Fuvest não permite o uso de relógios. Durante a prova, os organizadores dão avisos sobre o tempo.

Além disso, a Fuvest tem utilizado reconhecimento facial para identificação e controle de presença durante a aplicação dos exames. Para coibir fraudes, a Fuvest poderá efetuar filmagem dos locais de aplicação de prova. Também será utilizado detector de metais para ingresso nas salas de prova, com o objetivo de garantir a segurança dos candidatos e lisura do exame.

No dia da prova, o candidato deve levar uma caneta esferográfica de tinta azul. É permitido o uso de lápis ou de lapiseira, mas só pra fazer o rascunho. E também é preciso levar um documento original com foto. A Fuvest não aceita cópias, nem se forem autenticadas.