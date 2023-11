Um fã de Taylor Swift, que estava no Rio de Janeiro para assistir a um show da cantora, foi morto a facadas ao ser assaltado por dois homens na madrugada deste domingo, 9, na praia de Copacabana, na zona sul da capital. As autoridades prenderam um dos assaltantes. As informações são da Polícia Militar, da Polícia Civil do estado e dos familiares.

Primos da vítima, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, contaram ao que ele era de Mato Grosso do Sul, mas cursava engenharia aeroespacial em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O estudante viajou com amigos para assistir ao show da cantora no Rio.

+Viu essa? Fã de Taylor Swift morre em show no Rio de Janeiro após passar mal em estádio

O segundo suspeito, autor das facadas, já foi identificado. Conforme a PM, ele foi preso na sexta-feira, 17, por furto e receptação, mas uma decisão judicial o liberou no mesmo dia. O homem também tem ficha criminal por homicídio, roubo, porte de arma de fogo e lesão corporal.

As Polícias Civil e Militar continuam procurando pelo segundo suspeito, que seria um morador de rua, segundo depoimento do homem detido. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Luciano Mongenot disse que os pais do estudante estão “sem chão” com a notícia. Gabriel era filho único.

O estudante é a segunda vítima sul-mato-grossense a morrer no Rio de Janeiro durante a turnê The Eras Tour, de Taylor Swift, na cidade. Ana Clara Benevides, de 23 anos, veio a óbito após passar mal enquanto esperava pelo primeiro show da cantora na capital.

A artista adiou apresentação deste sábado, 18, poucas horas antes de subir no palco devido às extremas temperaturas. O show foi remarcado para segunda-feira, dia 20.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais