Europa registra 1º caso fora da África do atual surto de mpox

A Suécia registrou o primeiro caso fora da África do atual surto de mpox (anteriormente conhecido como varíola dos macacos) nesta quinta-feira (15). A informação é do ministro dos Assuntos Sociais do país, Jakob Forssmed.

A Estocolmo registrou esse primeiro caso. Trata-se de uma pessoa que esteve na área do continente africano afetada pelo surto.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na quarta-feira como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. O atual surto de mpox na República Democrática do Congo, que se espalhou para outros países próximos.

A mpox já foi ameaça à saúde internacional duas vezes em dois anos. Em maio do ano passado, a OMS chegou a alertar sobre o risco da propagação da doença após um surto, mas a situação foi controlada.

A nova variante pode ser facilmente transmitida através do contato próximo entre dois indivíduos, sem necessidade de contato sexual. A doença é considerada mais perigosa que a variante de 2022.

