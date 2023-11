Um senhor, de 78 anos, teve seu nome envolvido numa grande polêmica recentemente. O brigadeiro, doce tão popular e amado no Brasil, quase ganhou dupla cidadania involuntariamente.

Em setembro, mês em que celebrou mais um aniversário, o nosso doce nacional foi o estopim de uma divertida rivalidade entre brasileiros e portugueses, tudo por conta de um supermercado americano. A rede de supermercados Trader Joe’s divulgou em suas redes sociais que estava vendendo caixinhas de brigadeiros congelados por US$ 3,79 e nas informações afirmava que o doce era de origem portuguesa.

Bastou isso para que as redes sociais da marca recebessem uma enxurrada de comentários de brasileiros, a maioria bem humorados, reivindicando a nacionalidade do nosso brigadeiro. Após a polêmica, o site do supermercado acrescentou a informação de que o doce era tradicional do Brasil, mas que aquele em especial, era fabricado em Portugal. E, ainda assim, seguiu por dias recebendo o engajamento dos brasileiros, que ficavam atentos fiscalizando cada produto que era postado e brincando ‘esse é from de onde?’.

Portugal pode não estar tão longe assim e ter um pequeno grau de parentesco quando se fala da origem do brigadeiro. Conta-se que o doce surgiu como uma adaptação do “brigadier”, um doce português feito com gemas de ovos e açúcar. No entanto, o brigadeiro brasileiro é bastante diferente e leva ingredientes como leite condensado, chocolate em pó e manteiga.

Origem real

Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1945. A história conta que foi durante as eleições presidenciais. O candidato Brigadeiro Eduardo Gomes estava na disputa e, em seu comitê, algumas senhoras se desdobravam em eventos para angariar fundos para a campanha.

A princípio, os brigadeiros eram vendidos com esse propósito, mas, foi se popularizando entre as reuniões e até eram distribuídos nas ruas durante a campanha, como o ‘docinho do Brigadeiro’. E assim ele foi se consagrando até passar a se chamar somente Brigadeiro. E inclusive, ganhou um dia só dele: 10 de setembro, o Dia Nacional do Brigadeiro.

O candidato perdeu a eleição. Mas nós, ganhamos um doce que conquistou um país inteiro e faz sucesso mundo afora. A polêmica do brigadeiro, com seu sabor único, serve como lembrete de que, por mais que haja laços com Portugal, ele é, e sempre será, um motivo de orgulho para os brasileiros.

E todo mundo tem sua receita de brigadeiro perfeito. A minha é essa:

Brigadeiro da Ledinara Batista

Ingredientes

1 lata de leite condensado (395g)

100g de chocolate (acima de 50% cacau ou meio amargo)

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

Confeito de chocolate para decorar

Você pode substituir o chocolate por 1 e 1/2 colher (sopa) de cacau em pó.

Modo de preparo

Escolha uma panela de fundo mais grosso porque ela distribui melhor o calor. Eu uso de aço inox, fundo triplo. Na panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate.

Misture bem antes de levar ao fogo.

Leve a panela ao fogo para cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre. Escolha sempre uma boca do fogão que seja menor que a panela. Quando começar a ferver, continue mexendo por mais no mínimo 5 minutos.

Assim que estiver na consistência mais firme, desgrudando do fundo da panela, desligue o fogo e mexa mais um pouquinho. Coloque a massa em um prato grande e espalhe bem. Cubra com plástico filme em contato com a massa. Isso evita que ele cristalize e crie camadas grossas em cima.

Leve para a geladeira e deixe lá por no mínimo duas horas. Eu, geralmente faço na noite anterior porque assim ele repousa na geladeira e fica com a textura perfeita no dia seguinte.

Quando a massa estiver gelada, faça bolinhas e passe no confeito. Se possível, escolha um confeite de chocolate mesmo.

