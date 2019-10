A empresa Shell informou nesta segunda-feira, 14, que não transporta óleo cru acondicionado em tambores em rotas transatlânticas. Estudo da Universidade Federal de Sergipe constatou que tambores encontrados na Praia de Formosa, em Sergipe, com o logo da empresa, continham óleo similar ao que apareceu em diferentes pontos das praias do Nordeste ao longo das últimas semanas.

No sábado, em uma outra nota, a Shell já havia dito que o conteúdo original daqueles tambores não tem relação com o óleo cru que vazou no Atlântico. “São embalagens de lubrificante para embarcações, de um lote não produzido no Brasil”, explicou a empresa. “Vale ressaltar que o próprio adesivo em um dos tambores encontrados em Sergipe traz a data de 17/02/2019 associada ao transporte do lubrificante Argina S3 30 e que a mancha de óleo cru que está atingindo o litoral começou a impactar a costa em setembro.”

Segundo a empresa, “isso aponta uma possível reutilização da embalagem em questão – reutilização essa que não foi feita pela Shell”. A empresa informou ainda que não foi notificada pelo Ibama a prestar esclarecimentos.