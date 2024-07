Doze apostas do Paraná dão sorte na Lotofácil 3148; veja as lotérica pé-quente

Duas apostas foram as vencedoras da Lotofácil 3148, sorteada neste sábado (6) no Espaço Loterias da Caixa. Os ganhadores são das cidades de São José (SC) e Itabaiana (SE). A sorte deu um “meio sorrido” para 12 apostas feitas no Paraná, sendo três delas na cidade de Curitiba. Esses apostadores acertaram 14 números e vão levar para casa pelo menos R$ 2079,29).

>>> Veja o resultado da Lotofácil 3148

As lotéricas pé-quente de Curitiba foram a Cassino Loterias (Praça Rui Barbosa, Centro), Loterias Lua da Sorte (localizada na Rua Jundiaí do Sul, no Sítio Cercado) e Loterias Tupi (Rua Brasília Ovídio da Costa, no Portão).

Ainda foram premiados apostadores de Fazenda Rio Grande (WK Loterias), Amaporã (Oscar Buck Neto Loterias), Antonina (Lotérica Super Sorte), Chopinzinho (Lotérica Cenci), Foz do Iguaçu (Cataratas Loterias), Londrina (Lotérica Alto da Sorte e Lotérica Carcará) e Paranacity (Lotérica Paranacity).

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta segunda-feira. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

