Dia do Amigo: 12 frases ou citações famosas para enviar para seus amigos

Hoje é Dia do Amigo. Você já celebrou as suas melhores amizades? Então o que você acha de homenagear aqueles que você ama enviando uma frase bonita, uma citação famosa, para celebrar este dia? A Tribuna do Paraná, com ajuda da inteligência artificial, lista a seguir dez frases legais para enviar para seus amigos.

“A gente não faz amigos, reconhece-os” – Vinícius de Moraes



“A amizade consigo mesmo é muito importante, porque sem ela não se pode ser amigo de ninguém no mundo.” – Eleanor Roosevelt 1 .



. “Cultive todas as pessoas. As certas brotarão” – Aluísio de Paula.



“A amizade… nem mesmo a força do tempo irá destruir… Quero chorar o seu choro, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo” – Cleber Augusto / Djalma Falcão / Bicudo.