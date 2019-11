O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou o tema da Redação do Enem 2019 em um vídeo no Twitter: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Os alunos deverão fazer a dissertação neste domingo (3), assim como 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas”.

“Vou dar um furo pra vocês que me pediram nesses últimos dias o tema da redação: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema da redação”, disse o ministro no vídeo que gravou em Palmas (TO), em frente a um colégio da Polícia Militar.

“Tudo 100%. Zero de atraso, zero de problemas, tudo caminhando para ser o melhor Enem de todos os tempos”, disse.

Por ser o primeiro Enem da gestão Jair Bolsonaro, que tem criticado o conteúdo da prova nos últimos anos, há expectativa de cursinhos preparatórios, professores e candidatos sobre possíveis mudanças no estilo das questões. Já o governo promete um exame “neutro”.

Para o próximo domingo, dia 10, estão marcadas as provas de Exatas e Ciências da Natureza. A publicação dos gabaritos está prevista para o dia 13 e o MEC só deverá liberar as notas em janeiro.

Weintraub publicou diversos posts em sua conta do Twitter neste domingo. De manhã, ainda em Brasília, o ministro gravou um vídeo, enquanto tomava café da manhã, desejando boa prova aos estudantes e dando as últimas orientações para o exame. Logo depois, ele publicou que estava no Centro de Operações do Ministério da Defesa, um dos órgãos que auxilia na segurança do Enem, e depois no Inep.

Pouco antes do início da prova, o ministro postou o primeiro vídeo em um aeroporto de Palmas. Nesse vídeo, ele diz que houve um problema de telefonia, o que levou o perfil oficial do MEC a confundir o horário de abertura dos portões do Enem, uma hora antes do previsto. “Aparentemente houve um problema na telefonia, local ou do mundo. A gente ainda não detectou, mas que antecipou alguns relógios e disparou algumas mensagens para algumas pessoas. Mas isso já está sanado, tudo resolvido e os horários estão mantidos”, disse o ministro.

Veja abaixo os últimos temas da redação do Enem

2018 – “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”

2017 – “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”

2016 – “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil” e “Caminhos para combater o racismo no Brasil”

2015 – “A persistência da violência contra a mulher no Brasil”

2014- “Publicidade infantil em questão no Brasil