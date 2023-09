Deltan e Fernanda Dallagnol se filiam ao Novo; candidatos à Prefeitura de Curitiba

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol se filiou neste sábado (30) ao NOVO. A entrada ao partido ocorreu no 7º Encontro Nacional da legenda, em São Paulo. Além dele, a esposa de Deltan, Fernanda Dallagnol, também ingressou ao grupo. Deltan teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Na rede social do NOVO, o partido anunciou Deltan como uma espécie de embaixador. “O NOVO tem orgulho em anunciar um reforço importante ao time. Deltan Dallagnol comandou a maior operação de combate à corrupção da história, e conseguiu um feito inédito no Brasil: colocar políticos e poderosos atrás das grades. Para que o país dos nossos sonhos se torne realidade, é preciso coragem para enfrentar o sistema. É preciso de gente correta, competente e unida, caminhando na mesma direção. Deltan Dallagnol é NOVO. E o NOVO tem coragem para enfrentar os donos do poder”, diz a publicação.

Dallagnol, eleito para o Congresso Nacional pelo Podemos do Paraná, foi condenado após o TSE entender que sua exoneração do Ministério Público Federal, ainda em 2021, ocorreu para escapar de punições internas. À época, o então procurador era alvo de 15 procedimentos que investigavam sua situação na Operação Lava-Jato.

Candidatura para prefeita de Curitiba?

A filiação de Fernanda Dallagnol pode ser a alternativa do NOVO para lançá-la como candidata a prefeitura de Curitiba em 2024. Segundo pessoas próximas, ela não descarta essa possibilidade.