Gleisi Hoffmann fará cirurgia para corrigir obstrução coronária

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), fará neste sábado, 30, uma cirurgia de revascularização do miocárdio para corrigir uma obstrução coronária que foi detectada em exames. A dirigente partidária está internada no hospital DF Star, em Brasília, desde esta quinta-feira, 28.

“O procedimento é rotineiramente realizado em casos de doença arterial coronária, e refere-se a colocação de um enxerto de mamária e uma ponte de safena, que criam um novo caminho para o sangue fluir até o coração. No momento, a paciente está assintomática e clinicamente bem”, diz boletim médico assinado pelos médicos Ludhmila Hajjar e Allisson B. Barcelos Borges.

