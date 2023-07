As contas de energia elétrica seguirão sem a cobrança adicional de tarifas no mês de agosto, de acordo com a decisão tomada na sexta (28) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A bandeira tarifária verde está em vigor desde abril de 2022 por conta das “condições favoráveis de geração no país”.

O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, afirmou que “o anúncio da bandeira verde confirma as projeções feitas, ainda em 2022, de que o ano de 2023 não teria aumento da tarifa em função do acionamento das bandeiras”.

A expectativa da Agência é que esse cenário seja mantido até o final do ano, a partir dos dados disponíveis que permitem a atualização permanente de previsões de acionamento das bandeiras tarifárias.

A bandeira verde, válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. O SIN é a malha de linhas de transmissão que leva energia elétrica das usinas aos consumidores.

