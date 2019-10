A Linha Amarela S/A (Lamsa) informou no fim da manhã desta terça-feira, 29, que retomará a cobrança do pedágio na via expressa a partir da meia-noite do dia primeiro de novembro. Na madrugada desta terça-feira uma equipe de cem operários da concessionária já estava no local, reconstruindo as cabines de pedágio, catracas e câmeras de segurança destruídas na véspera pela prefeitura.

Inicialmente, a previsão da empresa era de que a retomada do pedágio só ocorreria em 30 dias. De acordo com nota oficial divulgada, essa previsão foi feita com base no “cenário de destruição encontrado logo depois da depredação feita pela prefeitura”.

Na última sexta-feira, dia 25, em publicação no Diário Oficial da cidade, a prefeitura rompeu unilateralmente o contrato com a concessionária. Na noite de domingo (27) equipes da prefeitura estiveram na Linha Amarela e destruíram as estruturas da praça de pedágio.

Na manhã de segunda-feira, 28, a Lamsa conseguiu uma liminar que suspendia a destruição e garantia a retomada da cobrança do pedágio. A liminar estabeleceu ainda uma multa de R$ 100 mil a ser paga pela prefeitura à concessionária por cada dia sem cobrança de pedágio. A prefeitura prometeu recorrer.

“Os reparos deverão estar concluídos até o fim de semana, com substituição dos aparelhos danificados”, informou a nota. “O trabalho conjunto do grupo multidisciplinar conta com engenheiros, analistas de tecnologia, técnicos de manutenção e segurança. O trabalho tem sido realizado em escala pelos colaboradores, ininterruptamente, 24 horas por dia.”