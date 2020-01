Quatro regiões da cidade de São Paulo e as Marginais do Tietê e do Pinheiros estão em estado de atenção para alagamentos no início da tarde deste domingo, 12. Uma chuva intensa chegou à capital paulista e a municípios da região metropolitana no fim da manhã, com a presença de descargas elétricas.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, emitiu ainda pela manhã um alerta de estado de atenção para as zonas norte e oeste e para sete subprefeituras da zona leste. Às 12h30, o alerta foi estendido para toda a zona leste e a região central da cidade.

“As chuvas começam a ganhar força sobre as Zona Oeste e Norte, e novos núcleos começam a se formar na Zona Leste. O deslocamento é de sudoeste para nordeste, com aproximadamente 23km/h. O volume de chuvas tende a aumentar no decorrer do dia em função da intensificação e maior abrangência das precipitações que passarão a ficar mais generalizadas.”, diz comunicado divulgado pelo CGE às 12h30.

Segunda-feira será de tempo instável e chuva

Segundo o CGE, a segunda-feira, 13, será marcada por tempo instável e chuva intermitente na capital paulista e na Grande São Paulo. As temperaturas devem cair, com máxima de 26º C e umidade do ar acima dos 65%, o que “mantém o potencial para a formação de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra” na região metropolitana.

Na terça-feira, 14, as precipitações devem diminuir, com pancadas isoladas no início da noite. A máxima prevista é de 25º C, com umidade do ar acima dos 60%.