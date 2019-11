O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou a alíquota do Imposto de Importação de vacinas influenza trivalentes, usadas no combate a gripes, dentro de “ações pontuais no âmbito tarifário por razões de desabastecimento”.

A redução tributária é temporária, pelo período de 12 meses, e vale para uma cota de importação de 20.000.000 de doses.

A medida consta de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) que também reduz a tarifa de importação de dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano); de fios de alta tenacidade de poliésteres; e de copolímeros acrílicos, todos também com cotas específicas de importação para obter o benefício.