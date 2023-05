Cachorro ‘vira-lata caramelo’ pode se tornar patrimônio imaterial do Brasil

O cachorro vira-lata caramelo pode se tornar um patrimônio imaterial do Brasil. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados quer reconhecer a expressão “vira-lata caramelo” como uma manifestação importante ao país, como ocorre nas celebrações, festas, lendas, danças populares, músicas, costumes e tradições.

A proposta foi feita pelo deputado federal Felipe Becari (União Brasil-SP). No texto, ele caracteriza estes animais como um dos cachorros mais populares e amados do Brasil. Além disso, menciona a “mistura de raças” do cachorro, o que, mostra a diversidade.

O projeto foi protocolado na Câmara em 14 de abril e aguarda despacho do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para a definição das comissões nas quais tramitará.

Estimular as adoções

“Temos de fomentar as adoções. Apenas no instituto que apoio, temos quase mil animais à espera de um lar. Assim, a ideia é reforçar a cultura da adoção e o fim do preconceito contra os animais sem raça definida”, disse o autor do projeto, o deputado federal Felipe Becari.

