Brasil tem 2,8 tentativas de golpe por segundo; descubra as mais comuns

Cuidado com fraudes!

As tentativas de golpe financeiro contra brasileiros registraram aumento de 17% em 2024, de acordo com um levantamento da Serasa Experian. No total, foram mais de 11,5 milhões de tentativas, número que equivale a cerca de 2,8 golpes por segundo. Em 2023, a Serasa registrou 9,8 milhões de tentativas.

A pesquisa também revela que, no último ano, 51% dos brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude, um aumento de 9 pontos percentuais em relação a 2023. Desses, 54% enfrentaram perdas financeiras devido aos golpes. Cerca de 35% tiveram perdas entre R$ 100 e R$ 500, enquanto 19,5% perderam entre R$ 1 mil e R$ 5 mil.

Diretor de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, afirma que o cenário de fraudes no Brasil tem se tornado cada vez mais dinâmico. A IA (Inteligência Artificial) tem democratizado a aplicação de golpes. Dessa forma, pessoas sem conhecimentos técnicos também passaram a praticar crimes.

Pessoas mais velhas são as mais escolhidas em golpes

Pessoas mais velhas são as mais vulneráveis. Cerca de 58% das pessoas com mais de 50 anos já foram vítimas de algum tipo de fraude, contra os 48,4% registrados no ano passado.

Entre os jovens de 18 a 29 anos, 40,8% já sofreram algum tipo de golpe, enquanto entre os indivíduos de 30 a 49 anos, esse número chega a 51,9%.

Todas as regiões do Brasil registraram aumento no número de vítimas de fraudes, mas o Sudeste foi a única que também viu um crescimento no número de pessoas que perderam financeiramente.

A pesquisa entrevistou pessoas de 18 a 65 anos das classes A, B e C de todas as regiões do Brasil. O Relatório de Identidade Digital e Fraude da Serasa Experian é realizado anualmente e possui margem de erro de 3,5%.

Quais são os golpes financeiros mais comuns?

O uso indevido do cartão de crédito lidera o ranking das fraudes mais comuns, afetando cerca de 47,9% das vítimas de golpes. Em seguida, aparecem os golpes envolvendo boletos ou Pix falsos, phishing e deepfake.

Embora os golpes com cartão de crédito sejam os mais frequentes, de acordo com os entrevistados, esse ainda é o método de pagamento mais utilizado e o que transmite maior sensação de segurança. A pesquisa da Serasa aponta que o Pix vem perdendo espaço, com uma queda de 9 pontos percentuais em seu uso em comparação ao ano passado. A percepção de segurança sobre o método também diminuiu, passando de 32% para 22%.

Dicas para evitar cair em golpes

Para evitar golpes, os consumidores podem seguir algumas orientações, como:

1 – Garantir que documentos, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos

2 – Desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado

3 – Ter cuidado com links e arquivos em grupos de mensagens, que podem infectar dispositivos sem que o usuário perceba

4 – Não fornecer senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo

5 – Verificar que se trata da pessoa em questão antes de transferir dinheiro para amigos ou parentes

6 – Incluir informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro

7 – Monitorar seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de fraude

Tendência de golpe financeiro em 2025

DEEEPFAKES: tecnologia de IA usada para falsificar rostos e identidades e, no contexto de fraudes, geralmente são utilizados para burlar sistemas biométricos.

FRAUDE COMO SERVIÇO: golpistas oferecem serviços fraudulentos com o objetivo de obter dados pessoais de vítimas. Esses serviços podem incluir desde o roubo de informações até a criação de golpes mais elaborados.

DADOS SINTÉTICOS: Os dados sintéticos referem-se a perfis falsos realistas criados para burlar verificações de identidade. Esses perfis são elaborados para parecerem legítimos, dificultando a detecção por sistemas de segurança.

PHISHING SOFISTICADO: No phishing sofisticado, links e mensagens fraudulentas, que imitam comunicações legítimas, são utilizados para aplicar golpes. O objetivo é enganar as vítimas, fazendo com que revelem informações confidenciais.