Homem é preso por estuprar, filmar e extorquir diversas mulheres em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem pelos crimes de extorsão e estupro contra mulheres em Curitiba. A captura aconteceu na madrugada de segunda-feira (24). Ele é apontado como responsável por uma série de extorsões que ocorriam desde 2018. As vítimas eram atraídas por meio de uma falsa agência de modelos, que organizava supostos ensaios fotográficos em um hotel no Centro de Curitiba.

De acordo com o delegado da PCPR Hormínio Lima, no local, uma mulher encaminha as vítimas para um quarto, onde elas eram surpreendidas por um homem que as ameaçava e as obrigava a manter relações sexuais. Os atos eram registrados em vídeo.

O homem começou a ser monitorado depois que uma vítima procurou a delegacia, na última sexta-feira (21). A mulher relatou que sofreu extorsão e estupro e registrou um boletim de ocorrência. Após o grave relato da vítima, a polícia iniciou as investigações que resultaram na prisão do homem.

Homem divulgava vídeos com conteúdos sexuais das vítimas na internet

Os conteúdos gravados eram posteriormente divulgados em grupos na internet junto com os dados pessoais das vítimas. No início de 2024, o suspeito passou a enviar mensagens ameaçadoras para algumas delas, exigindo dinheiro, vantagens sexuais e produtos de consumo em troca de não divulgar os vídeos para amigos, familiares e nas redes sociais.

“Ele afirmava ter um contato que administrava um site de vídeos pornográficos e que entregaria o material caso suas exigências não fossem atendidas”, explica o delegado responsável pelo caso.

Durante a prisão, o suspeito apresentou um nome falso, o que resultou na autuação por falsidade ideológica. Além disso, foi encontrado um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato. Ele utilizava identidades falsas em diversas situações, inclusive nos registros do hotel onde foi detido.

Na ação, os policiais apreenderam celulares, documentos falsos, anabolizantes e um pendrive contendo material pornográfico. Em um segundo hotel, também no Centro de Curitiba e onde o suspeito estava registrado com outro nome falso, foram localizados mais anabolizantes e arquivos utilizados para extorsão.

Até o momento, foram identificadas sete vítimas, sendo seis no Paraná e uma em Santa Catarina. A investigação prossegue para identificar outras possíveis mulheres que sofreram os abusos e se há outros envolvidos nos crimes.