Um bolão de Curitiba faturou prêmio ao acertar 14 dos 15 números sorteados pela Lotofácil 2880 milionária. O prêmio máximo estava acumulado em R$ 5 milhões e saiu para três apostas, todas do estado de São Paulo. O próximo concurso, nesta sexta-feira, tem prêmio de R$ 1,7 milhão.

Resultado da Lotofácil 2880: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 e 25.

As duas apostas de Curitiba que ganharam prêmio a Lotofácil 2880 foram diferentes. A primeira delas foi um bolão feito na lotérica A Pioneira da Sorte, no Centro. São 13 participantes que vão dividir o prêmio de R$ 3,1 mil. A segunda aposta, simples, com 15 números, foi feita na Loterias Anchieta, Bigorrilho, e garantiu um prêmio R$ 1,5 mil.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 16 Não Bolão 13 R$3.156,92 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 15 Não Simples 1 R$1.578,52

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples custa R$ 3.

