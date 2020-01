A atriz Regina Duarte foi convidada pela gestão de Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura, depois da demissão de Roberto Alvim. De acordo com texto publicado no blog de Mônica Bergamo, da “Folha de S. Paulo”, a atriz deveria dar uma resposta até este sábado (18).

No entanto, em entrevista ao programa “Os pingos nos is”, da Jovem Pan, ela confirmou o convite. “O presidente me ligou. Eu fiquei muito surpresa, porque ainda estava digerindo todas as coisas que causaram o afastamento dele [Roberto Alvim]. Eu falei para o presidente ‘Desculpa, presidente, mas não estou preparada para isso’.

Segundo o site UOL, Regina disse que o presidente insistiu: ‘Então se prepare, porque eu quero você'”.