A rede Assaí Atacadista celebra em 2024 seus 50 anos de história lançando a campanha com o maior prêmio de todos os tempos no segmento. Ao todo, serão R$ 20 milhões em prêmios, incluindo R$ 5 milhões para um único cliente – o maior já pago por uma empresa do setor. Além disso, será sorteada uma viagem para 1.500 pessoas (cada uma com direito a acompanhante) no Navio Assaí (MSC Seaview), fechado exclusivamente para a marca.

“Em todos os aniversários temos uma campanha de relevância, mas como são 50 anos, trabalhamos muito para fazer dessa data marcante um momento inesquecível. No ano passado, fizemos dois clientes milionários, com R$ 1 milhão para cada um, mas desta vez um único cliente vai receber R$ 5 milhões”, contou Fernanda Lopes, gerente de marketing do Assaí, com exclusividade para a Tribuna.

Além do prêmio principal, a empresa fez questão de manter os prêmios instantâneos, que fazem a alegria do cliente no caixa, na hora de pagar a compra (que pode sair até de graça). “Isso é muito relevante, pois premia uma grande quantidade de clientes, que ganham o desconto na hora, no caixa”, acrescentou Fernanda. Serão 50 mil prêmios instantâneos de R$ 100.

“E não é só isso” – A cereja do bolo

Carrinhos de compras, bicicletas, motos e carros. As promoções em supermercados normalmente seguem esse caminho. Nesta ação, no entanto, a rede inovou e decidiu fretar um navio para um cruzeiro exclusivo para clientes e colaboradores.

“Neste ano, apostamos em algo muito diferente, algo que nunca foi feito antes no nosso segmento. Entendemos que gerar uma experiência é algo que fica na memória das pessoas. Essa viagem de comemoração dos 50 anos valida nossos pilares, tudo que acreditamos ao longo da nossa história: bom serviço e preços baixos, para que clientes e colaboradores realizem sonhos”, afirmou.

Serão sorteados 1.500 clientes, que, junto com um acompanhante, poderão curtir o inédito passeio entre Santos (SP) e Ilha Grande (RJ) em fevereiro de 2025.

Além dos clientes e alguns parceiros, a rede preparou um prêmio especial para os próprios colaboradores. Todos que têm mais de 20 anos de casa também estarão neste cruzeiro comemorativo. “Posso garantir, como colaboradora, que o Assaí tem uma cultura de gente incrível, que cuida das pessoas. A preocupação com o colaborador é muito grande”, disse a gerente de marketing.

Estrelas na campanha

Da primeira loja na Zona Leste de São Paulo às mais de 290 unidades em 24 estados e no Distrito Federal, sendo 115 lojas inauguradas nos últimos três anos, o Assaí investe pesado na consolidação da sua marca. Para valorizar ainda mais a campanha dos 50 anos, escalou não só um rosto, mas um time estrelado para buscar conexão com o público final.

Michel Teló (Sul), Bell Marques (Nordeste), Gaby Amarantos (Norte), Simone Mendes (Centro-Oeste) e Xande de Pilares (Sudeste) serão os embaixadores da ação promocional, cada um levando as características locais para as peças publicitárias. “Esse foi um pilar muito importante. Sempre tivemos artistas de peso ao nosso lado, mas estamos trabalhando fortemente a regionalidade, com influenciadores e porta-vozes locais – inclusive profissionais de marketing de agências em cada praça – para tornar a comunicação mais eficaz”, contou Fernanda.

Além dos rostos, um jingle. A aposta é numa versão da música “Descobridor dos Sete Mares”, do Tim Maia, para fechar a conexão com o passeio no navio, um dos diferenciais da campanha.

A expectativa de impacto na percepção de marca é absurda. “Serão 4 meses de campanha e devemos causar cerca de 8 bilhões de impacto. É claro que o nosso objetivo final é o cliente da loja, a venda, a percepção que os consumidores têm das vantagens que oferecemos, mas o aspecto de marca é muito forte nessa campanha”, completou a gerente de marketing da rede.

Festa em casa

“Comemorar 50 anos não é algo que acontece todos os dias, ainda mais sendo a marca mais valiosa do varejo alimentar brasileiro, reconhecida pela Interbrand e Brand Finance por anos consecutivos. É uma conquista que nos enche de orgulho, resultado do esforço conjunto com os(as) mais de 80 mil colaboradores(as), clientes e todos os nossos parceiros comerciais – especialmente as 51 marcas que embarcaram conosco no apoio a esta campanha, um recorde que nos enche de alegria”, avalia Marly Yamamoto, Diretora Executiva de Marketing e Gestão de Clientes do Assaí.

A estratégia, agora, chega ao seu momento de maior celebração. A campanha de aniversário tem criação e planejamento da StarMKT e produção e mídia da BETC Havas.

Para a divulgação da campanha e ofertas nas redes sociais, a marca conta com um time de creators que produzirá conteúdo exclusivo para os perfis do atacadista. Este ano, Gil do Vigor lidera as comunicações, juntamente com Márcia Sensitiva, Larissa Gloor e Vivi Cake.

Como vai funcionar

Para concorrer, a mecânica é muito fácil. O primeiro passo é se cadastrar por meio do site www.aniversarioassai.com.br, no WhatsApp (11) 5694-4554, ou nos totens disponíveis nas lojas. Após o cadastro, é necessário sempre informar o CPF ou CNPJ no caixa.

A cada R$ 100 em compras (acumulados), os clientes recebem um número da sorte para concorrer às diferentes premiações, como a cobiçada viagem no Navio Assaí. Ao todo, serão 1.500 clientes sorteados (80 por semana), com acompanhante, ao longo da campanha, que terá duração de quatro meses, de 1º de agosto a 30 de novembro. O grande prêmio de R$ 5 milhões será sorteado no final da promoção.

Já aqueles que pagarem suas compras com o cartão Passaí ou comprarem a partir de R$ 20 em marcas participantes receberão números extras. Este ano, o Assaí lançou uma nova estratégia para fidelizar seus clientes. A cada vez que o cliente retorna à loja e atinge a alavanca de compra de R$ 100, ele ganha mais um número da sorte. Com isso, dobram as chances de concorrer e ganhar. Além disso, o público também concorrerá a 50 mil prêmios instantâneos de R$ 100 diretamente no caixa.

Todas as 293 lojas Assaí participam da campanha. Em Curitiba, que teve sua primeira loja inaugurada em 2018, são cinco lojas da rede. No Paraná, são dez no total. De 2021 a 2023, o Estado foi um dos que mais contou com a expansão da rede: foram inauguradas cinco lojas Assaí no Paraná – 3 em Curitiba, 1 em Maringá e 1 em Foz do Iguaçu, o que marcou a chegada da rede à Região Oeste do Estado em outubro de 2023.

