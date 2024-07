Um trecho da Linha Verde Norte passa por pequenas obras, mas que provocam interdições e congestionam o trânsito no bairro Atuba, em Curitiba. A partir desta quarta-feira (31) os motoristas que trafegam na região devem ficar mais atentos às placas de sinalização. O período previsto para as obras de pavimentação, paisagismo, sinalização, semaforização, acessibilidade e outras finalizações no trecho, é de 20 dias.

O condutor de veículos que está acostumado a vir de Colombo, na Região Metropolitana, para Curitiba passando pelo Bairro Alto e Atuba, vai encontrar um desvio de 550 metros, que deve provocar alteração na rotina.

A dica para quem vem da Rua das Pedreiras é acessar a Pintor Ricardo Krieger virando na Ângelo Greca. Seguir na via fazendo a conversão à esquerda na Rua Roaldo Brun e na sequência, acessar pela direita na Rua Bernardo Bubniak para chegar na Linha Verde. Placas de sinalização estão no local para orientar motoristas.

Após o finalização do trabalho, o semáforo na Estação Atuba vai ser ativado ao trânsito.

