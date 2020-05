Uma aposta feita em uma lotérica de Londrina, na região norte do Paraná, acertou as cinco dezenas do concurso 5261 da Quina, sorteado na noite de terça-feira (5) e faturou o prêmio de R$ 8.597.977,15.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, a fezinha foi feita com uma aposta simples, de apenas uma cota, na Lotérica Aeroporto, que fica dentro de um supermercado, no bairro Operária.

Os números que garantiram o prêmio que estava acumulado são:

02, 20, 27, 30 e 53

Na Quina também levam prêmios em dinheiro quem acerta dois, três ou quatro números.