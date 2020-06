E a sorte das Loterias da Caixa continua morando no Paraná. É da cidade de Nova Londrina, no Norte do Estado, o felizardo que botorá as mãos em R$ 19.039.880,06 da Quina acumulada há 15 concursos. O sorteio do concurso 5290 foi realizado nesta segunda-feira (08), no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados do concurso da Quina 5290 foram: