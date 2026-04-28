Adeus ao Clobutinol: Por que o remédio que você tem no armário foi proibido pela Anvisa?

Se você tem o hábito de abrir o armário de remédios ao primeiro sinal de tosse seca,
preste muita atenção. Aquele xarope ou “gotinha” que muita gente considerava
sagrado, o clobutinol, acaba de sair definitivamente de cena.
Nesta segunda-feira (27/08), a Anvisa suspendeu a fabricação, venda e o uso de todos os medicamentos que contenham clobutinol no Brasil. A decisão vale para xaropes, gotas e cápsulas.
Por que a proibição? O que dizem os especialistas
A medida não foi tomada ao acaso. Estudos recentes apontaram um risco grave para o coração: o clobutinol pode causar arritmias cardíacas graves (prolongamento do
intervalo QT). Na balança da saúde, a Anvisa entendeu que o risco de um problema no coração é muito maior do que o benefício de parar uma tosse.
A Dra. Tati Mota, farmacêutica, reforçou em suas redes sociais que a suspensão é
imediata. “Ele é um antitussígeno muito comum, utilizado para tosse seca e irritativa e está no mercado desde 1965. O clobutinol age diretamente no sistema nervoso central para suprimir a tosse. E o que foi identificado ao longo dos anos é que ele pode ter um efeito no coração, ou seja, há um risco de prolongar o chamado intervalo QT no eletrocardiograma”, explicou a especialista em um vídeo nas redes sociais.
Não era só xarope!
Muitas pessoas acham que o clobutinol só existia na versão “melzinho”, mas ele estava escondido em várias apresentações:
– Solução Oral (Gotas): Muito usado para ajustar a dose em crianças
– Cápsulas e Comprimidos: Formas sólidas para adultos.
– Associações: Misturado com outras substâncias para potencializar o efeito.
O que usar agora? Alternativas Seguras
Se a tosse apertar, não se desespere. Existem opções que continuam liberadas e são
consideradas seguras pelos médicos:
Opções de Farmácia (Consulte seu médico):
Dropropizina (ex: Vibral, Notuss): Age direto no reflexo da tosse.
Levodropropizina: Focada nos pulmões, com menos efeitos no cérebro.
Dextrometorfano (ex: Bisoltussin): Um dos mais conhecidos mundialmente.
Cloperastina (ex: Seki): Indicado para tosses secas persistentes.
Dicas da “Vovó” que funcionam (e são seguras):
Mel, Gengibre e Limão: O mel protege a garganta e o gengibre combate a
inflamação.
Água, muita água: Manter a garganta úmida é o melhor remédio para a irritação.
Nebulização: O vapor com soro fisiológico ajuda a acalmar as vias aéreas.
Lembre-se: Tosse persistente pode ser sinal de algo mais sério. Nunca se automedique, procure sempre um profissional de saúde!