XCMG terá caminhão de 747 cv na Fenatran 2024

O caminhão E7-80T tem 747 cv de potência, 2.800 Nm de torque máximo, 80 toneladas de CMT e nenhuma partícula de emissão de poluentes. Denominado E7-80T, o novo caminhão-trator é produzido pela XCMG e é 100% elétrico. Possui 400 kWh de capacidade máxima de baterias, o que lhe rende, em condições de operação com carga completa, 150 km de autonomia. Se estiver tracionando somente um implemento, com 49 ton de carga, o E7-80T amplia sua autonomia para 250 km. Sua recarga pode ser realizada com carregador tipo 2 e tomada de corrente contínua (DC).

O modelo será uma das principais novidades da XCMG durante a Fenatran, que vai ocorrer de 4 a 8 de novembro, na São Paulo Expo. A marca vem investindo pesado na eletrificação da logística do transporte de cargas no país e já anuncia a linha mais diversificada de modelos 100% elétricos do mercado nacional, com produtos que vão de 10 até 80 toneladas.

“Nossa linha de produtos será composta de modelos leves, médios e do extrapesado E7-80T, todos 100% elétricos”, informa Ricardo Senda, Head de Veículos Elétricos da XCMG. Orientada para se mover em direção a um desenvolvimento mais sustentável, digital e inteligente, formulando a visão de “XCMG Verde”, a montadora aprimora constantemente seus produtos eletrificados. O objetivo é comprometer-se em criar modelos neutros na emissão de carbono, contribuindo com o meio ambiente.

Mas isso não é tudo. A XCMG desenvolve outros tipos de tecnologias sustentáveis para a propulsão de seus veículos. Os caminhões 100% elétricos não são a única solução proporcionada pela empresa, que já oferece comercialmente em outros países veículos movidos por biocombustíveis e hidrogênio. “Estamos trabalhando na homologação de um deles, que também será exibido na Fenatran. Vamos analisar a demanda que ele pode gerar. Mas anote aí: não haverá similar nacional com suas capacidades”, promete Senda.

A XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd.) está presente no mercado brasileiro desde 2004. A gigante chinesa atua em 180 países e é a primeira no ranking chinês e uma das maiores do mundo. Produz diversos tipos de veículos pesados nos setores de mineração, agronegócio e rodoviário.

No segmento de guindastes, a XCMG é a maior referência mundial. No Brasil, a empresa já realizou mais de 20 mil entregas de veículos. Instalada em Pouso Alegre, MG, a XCMG possui uma fábrica que consumiu investimentos de US$ 500 milhões para ser erguida, em 2014. Possui 45 concessionários no Brasil, além de outras quatro unidades focadas no suporte ao produto e distribuição de peças em Guarulhos (SP), Contagem (MG), Catalão (GO) e Parauapebas (PA). (Fotos: XCMG/Divulgação).