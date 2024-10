XCMG leva para Fenatran seu caminhão médio 100% elétrico

A XCMG anunciou que irá lançar seu primeiro caminhão médio de dois eixos, com propulsão 100% elétrica, na Fenatran, que vai estar aberta entre 4 e 8 de novembro, na São Paulo Expo. São 285 cv cv de potência, 1.100 Nm de torque máximo, 16 toneladas de PBT e nenhuma partícula de emissão de poluentes. Denominado E7-18T, o novo caminhão de dois eixos da XCMG já pode ser vendido a partir do início da feira.

Focado no transporte urbano, o modelo adapta-se perfeitamente à coleta de lixo, por exemplo, com grandes vantagens ambientais. Para se ter uma ideia, conforme entidades de meio ambiente, os caminhões urbanos movidos a diesel são as máquinas com o maior índice de em emissão de CO2 de toda a cadeia automotiva brasileira, incluindo as máquinas agrícolas. Por trafegarem em baixas velocidades por todo o tempo, sempre no “anda e para” que configura essa atividade, esses veículos chegam a emitir 1,2 kg de CO2 por quilômetro rodado. A chegada do E7-18T abre uma alternativa viável e eficiente para eliminar esse contingente gigantesco de poluição das grandes cidades do país.

O E7-18T oferece 279 kWh de capacidade máxima de baterias, o que lhe rende, em condições de operação com carga completa, 250 km de autonomia. Sua recarga pode ser realizada com carregador tipo 2 e tomada de corrente contínua (DC).

O modelo será uma das principais novidades da XCMG durante a Fenatran. A marca vem investindo pesado na eletrificação da logística do transporte de cargas no país e já anuncia a linha mais diversificada de modelos 100% elétricos do mercado nacional, com produtos que vão de 10 até 80 toneladas.

“Estamos confiantes na rápida absorção desse modelo para transporte de cargas urbanas, com ênfase na coleta de lixo”, enfatiza Ricardo Senda, Head de Veículos Elétricos da XCMG. A montadora tem aprimorado constantemente seus produtos eletrificados, tanto que terá uma linha completa à disposição dos clientes na Fenatran.

A XCMG desenvolve ainda outros tipos de tecnologias sustentáveis para a propulsão de seus veículos, além dos modelos 100% elétricos. Há opções no line-up da empresa que atua com biocombustíveis e hidrogênio. “Vamos expor um desses modelos para avaliar a receptividade do público”, informa Senda. (Foto: XCMG/Divulgação).