VWCO celebra Dia Mundial do Transporte Sustentável

O ano de 2024 foi marcado pelo anúncio de iniciativas importantes para a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), muitas delas ligadas ao seu plano de descarbonização, um dos pilares na estratégia ESG. Além de seus esforços associados ao desenvolvimento de produtos, a marca investe na criação de um ciclo produtivo mais sustentável e na consolidação do transporte cada vez mais descarbonizado. Por isso, no Dia Mundial do Transporte Sustentável, a VWCO celebra seus avanços no tema e reitera seu compromisso com a sociedade e as gerações futuras.

Primeira montadora a desenvolver e produzir um caminhão 100% elétrico na América Latina, a VWCO já deixa contribuições significativas: com os veículos em operação no continente, são mais de 15 mil toneladas de emissões de CO2e evitadas por ano em comparação com a mesma categoria de veículo a diesel. Desde o lançamento do e-Delivery, que agora já está em sua segunda geração, a montadora tem investido em pesquisas relacionadas a diferentes soluções de transporte e busca ampliar seu portfólio.

“Com base no propósito de desenvolver soluções de transporte sustentável para todos, consolidamos no Brasil um centro de inovação para sustentabilidade. Como principais frutos desta estratégia, estão as diversas pesquisas e soluções para viabilizar a mobilidade sustentável. Existem muitas alternativas para a descarbonização do setor de transporte, valendo-se de uma matriz muito diversificada. Portanto, buscamos aprimorar nossa oferta e desenvolver propostas diferentes para cada aplicação e tornar essa visão uma realidade”, compartilha Priscila Rocha, gerente de Sustentabilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Nos últimos meses, a VWCO deu passos importantes com a apresentação do modelo Constellation 26.280 Biometano e o conceito Meteor Hybrid e, veículos projetados especialmente para operações urbanas e rodoviárias, respectivamente. O caminhão conceito VW Meteor Hybrid conta com sistema de tração inteligente desenvolvido em parceria com a Suspensys e testes iniciais estimam capacidade de redução de até 10% do consumo de diesel, dependendo da topografia de sua operação. Isso reflete diretamente nas emissões de CO2e, podendo corresponder a mais de 25 toneladas evitadas por ano. Se abastecido com HVO (óleo vegetal hidrotratado), também conhecido como diesel verde, a redução supera 90% e seriam 230 toneladas evitadas.

Já o Constellation 26.280 Biometano é uma proposta projetada para a coleta de resíduos sólidos e agrega a possibilidade do uso do combustível renovável à economia circular. A utilização do combustível impacta de forma positiva e significativamente nas emissões de gases do efeito estufa, reduzindo em até 90% as emissões de CO2e no ciclo poço à roda. Em uma operação típica em que o veículo percorre de 50 a 70 mil quilômetros ao ano, este valor equivale à redução de 150 toneladas de CO2e emitidas neste período.

Sustentabilidade desde a linha de produção

Na fábrica da montadora, o cenário também se repete e são adotadas diversas medidas para que o ciclo de produtivo seja otimizado e descarbonizado. Em sua iniciativa mais recente, a marca anunciou que todo primeiro abastecimento dos veículos na linha de produção passará a ser feito com 10% de diesel verde, o chamado HVO (sigla em inglês para óleo vegetal hidrotratado). Dessa forma, somados os 14% do biodiesel que já compõe o diesel comercial padrão, eleva-se para 24% o percentual de combustível renovável utilizado na operação. Se feita uma comparação entre o HVO e o diesel fóssil puro, a redução é de até 90% nas emissões de gases de efeito estufa devido ao ciclo completo de produção e uso do combustível.

Somente este ano, a VWCO anunciou o desenvolvimento de cinco modelos entre protótipos e veículos em teste, entregando soluções também para o transporte de passageiros como o conceito Volksbus movido à bateria de íons de lítio com Nióbio desenvolvido em parceria CBMM e Toshiba, e o e-Volksbus. Com um portfólio diversificado e compromisso com a inovação e desenvolvimento de soluções sustentáveis, a Volkswagen Caminhões e Ônibus continua investindo em pesquisa e desenvolvimento para superar os desafios da descarbonização e construir um futuro mais limpo e eficiente para o setor. (Foto: VWCO/Divulgação).