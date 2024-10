VWCO celebra 20 anos do maior Centro de Peças da América Latina

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) comemora os 20 anos de seu PAC (Parts and Accessories Center – Centro de Peças e Acessórios), localizado em Vinhedo (SP). Maior centro de peças automotivas da América Latina é responsável pelo armazenamento e distribuição de peças e acessórios da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen do Brasil e Audi, marcas que integram o Grupo Volkswagen.

Com uma área de 132.000 m2 (equivalente a 18 campos de futebol) sendo 33.000m² dedicados exclusivamente à Volkswagen Caminhões e Ônibus, o PAC opera mais de um milhão de linhas de pedidos, com um estoque de 33 mil itens diferentes. No total são cerca de 730 colaboradores e prestadores de serviços trabalhando para que as 147 concessionárias VWCO e os 30 importadores ao redor do mundo sejam atendidos, garantindo excelência logística no atendimento de peças e acessórios em Pós-vendas;

“Comemoramos com muito orgulho os 20 anos do nosso Centro de Distribuição de Peças em Vinhedo, um marco que reflete a trajetória de sucesso e compromisso da Volkswagen Caminhões e Ônibus com a excelência em atendimento. Em uma área de 33.000 m², nossa operação é fundamental para garantir a agilidade e a eficiência no fornecimento de peças para nossos clientes em todo território nacional e para importadores de mais de 30 países. Este centro é uma peça-chave em nossa estratégia de oferecer soluções completas e personalizadas, sempre buscando contribuir para a máxima produtividade e disponibilidade dos veículos em operação. Agradecemos a todos os nossos colaboradores e parceiros que, ao longo dessas duas décadas, contribuíram para tornar essa conquista possível”, comenta Roberto Cortes, CEO e presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“O Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo (PAC) tem importância estratégica para os negócios da Volkswagen do Brasil, tanto que receberá parte dos investimentos de R$ 16 bilhões que anunciamos para o País até 2028 com foco em impulsionar avanços ainda maiores em seus processos, sempre com a mais alta tecnologia e inovação. O PAC de Vinhedo é fundamental para os resultados da Volkswagen, tanto do ponto de vista financeiro, com faturamento superior a R$ 2 bilhões por ano em peças e acessórios, quanto de satisfação dos nossos clientes, oferecendo excelência no Pós-vendas aos modelos Volkswagen, inclusive clássicos da marca que são paixões nacionais. Continuamos investindo na evolução contínua das operações do PAC, um centro cada vez mais moderno, ágil e digital”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

O Centro de Peças e Acessórios do Grupo Volkswagen também está alinhado a sua estratégia de Sustentabilidade, operando com energia elétrica 100% renovável, desde 2020, com o Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC), comprovando o uso de energia elétrica 100% proveniente de fontes renováveis. Além disso, o PAC de Vinhedo tem o máximo reúso de caixas no fluxo produtivo, reduzindo de forma significativa o consumo de papelão e madeira. (Foto: VWCO/Divulgação).