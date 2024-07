VW Polo é o carro mais vendido do Brasil no 1° semestre

O Volkswagen Polo é o veículo mais comercializado no País neste 1º semestre de 2024, considerando todos os segmentos do mercado. De janeiro a junho deste ano, a Volkswagen entregou 57.864 unidades do Polo, com esse número o modelo registrou crescimento de vendas de 53,4% em relação ao 1º semestre de 2023.

A Volkswagen também segue na liderança dos principais segmentos do mercado: SUVs, com toda a sua família SUVW, sendo o Novo T-Cross o SUV mais vendido do País; e os hatches, com o Polo. A família SUVW, formada pelo Novo T-Cross, Nivus, Taos, Tiguan e ID.4, já soma 66.263 unidades emplacadas em 2024 (jan-jun). T-Cross, por sua vez, conta com 31.520 unidades vendidas neste 1º semestre.

Marca que mais cresce em volume de vendas no Brasil em 2024, a Volkswagen já entregou 167.655 unidades de janeiro a junho. Em relação ao 1º semestre de 2023, foram 29.265 unidades a mais, com um crescimento de 21,1% em vendas. A Volkswagen segue consolidada na vice-liderança de vendas, com 15,5% de participação de mercado (market share) no 1º semestre deste ano.

Além disso, a Volkswagen conta com 4 modelos entre os 15 mais vendidos do País, considerando todos os segmentos de mercado: Polo (1º: com 57.864 unidades entregues de janeiro a junho), T-Cross (7º: com 31.520 unidades de jan-jun), Nivus (12º: com 25.867 unidades de jan-jun) e Saveiro (14º: com 24.476 unidades de jan-jun).

“A Volkswagen fecha o 1º semestre de 2024 com resultados impressionantes, que comprovam a paixão e preferência dos brasileiros pela marca. O Volkswagen Polo é um fenômeno e se consagra como o veículo mais amado e mais vendido do Brasil, considerando todos os segmentos. A Volkswagen também segue na liderança dos principais segmentos: os SUVs, com toda a família SUVW, sendo o Novo T-Cross o SUV mais vendido do Brasil; e os hatches, com o Polo. E as vitórias continuam: a Volkswagen segue acelerando como a marca que mais cresce em volume de vendas no Brasil e tem 4 modelos entre os 15 mais vendidos, levando em conta todos os segmentos: Polo, T-Cross, Nivus e Saveiro. Os números reafirmam que um VolksVale+ e que os brasileiros conhecem e confiam em nossos produtos”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

Polo Rock in Rio: versão especial do líder de vendas no Brasil

O best-seller Polo já está pronto para o Rock in Rio, o maior festival de música e entretenimento do mundo, que será patrocinado pela 5ª vez pela Volkswagen. A versão exclusiva do modelo terá produção limitada e carrega itens inéditos para celebrar os 40 anos de história do Rock in Rio, que neste ano terá seis dias de shows (13, 14, 15, 19, 20 e 21 de setembro de 2024) na estrutura construída para receber os fãs dentro do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ).

O Polo Rock in Rio (foto acima), produzido na fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP), é baseado no Polo Track equipado com o consagrado motor 1.0 MPI de 84 cv e 10,3 kgfm de torque. Essa será a terceira edição especial já feita com o Polo no Brasil, começando com o Polo Beats, em 2019, e passando pelo Polo Track First Edition, em 2023, edição numerada para o lançamento do modelo no mercado nacional.

Para a versão especial do Rock in Rio, o Polo Track traz roupagem exclusiva focada no estilo e na música. No exterior, as três cores disponíveis (Branco Puro, Cinza Platinum e Vermelho Sunset) recebem acabamentos em Preto Ninja no teto, maçanetas, retrovisores, calotas exclusivas e faixa que cruza a tampa traseira do modelo.

Ainda na traseira, o adesivo com nomenclatura Track dá espaço ao nome do festival, assim como no capô dianteiro, que recebe o logo aplicado do lado direito. Nas laterais, adesivo com design exclusivo do Rock in Rio percorre a parte inferior das portas dianteiras e traseiras.

No interior, ouvir música é prioridade. No console, a central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas é de série com conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio e sistema de som com seis alto-falantes para ouvir as principais playlists do festival.

Os bancos dianteiros e traseiros trazem revestimento exclusivo em duas cores com a marca do festival em baixo relevo para os quatro ocupantes. O painel também recebe emblema com acabamento em preto piano, inédito na linha Track.

Novo T-Cross superou 2.000 pedidos no 1º fim de semana de vendas

SUV mais vendido do Brasil neste 1º semestre, com 31.520 unidades entregues de janeiro a junho, o T-Cross ganhou sua nova versão: o Novo T-Cross (fotos abaixo), que chegou em junho às concessionárias Volkswagen arrasando quarteirões. Apenas no primeiro fim de semana de vendas, o Novo T-Cross teve 2.061 pedidos. O sucesso reforça a preferência dos brasileiros pelo modelo.

O Novo T-Cross foi o primeiro dos 16 carros que a Volkswagen do Brasil lançará até 2028 em sua nova ofensiva de produtos, que contará com a estreia dos modelos híbridos, além de mais novidades em 100% elétricos e Total Flex. O Novo T-Cross traz design inédito, sistema de iluminação ainda mais moderno, interior com novos materiais e acabamentos, além de itens de segurança que se destacam no segmento.

O SUVW passa a disponibilizar de série, para todas as versões, faróis Full LED com assinatura VW LED, além de lanternas traseiras também em LED. O sistema de infotainment VW Play está disponível em todas as configurações, agora com tela semiflutuante. Em termos de segurança, o pacote ADAS acrescenta assistente de mudança de faixa, detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga.

Além de ser o SUV mais vendido e amado do Brasil, com 31.520 unidades entregues neste ano, a paixão pelo modelo cruza fronteiras, tanto que o Novo T-Cross será exportado para 17 países da América Latina, entre os quais Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. (Fotos: Volkswagen/Divulgação).