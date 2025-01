VW Polo é o carro de passeio mais emplacado do País

Mais um ano de sucesso para a Volkswagen do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, o Volkswagen Polo foi o carro de passeio mais vendido do Brasil, com 140.155 unidades emplacadas em 2024, além de ser líder entre os hatches. Grande sucesso da marca, o Volkswagen Polo registrou crescimento de 26% em suas vendas em 2024, comparando com 2023 (quando foram emplacadas 111.247 unidades do modelo).

Em 2024, a Volkswagen do Brasil também superou a marca de 400 mil unidades vendidas no ano (com exatamente 400.379 emplacamentos), conquistando o segundo maior volume dos últimos 10 anos. No período, essa marca havia sido superada apenas em 2019, quando a Volkswagen emplacou 411 mil unidades.

Com uma participação de mercado (market share) robusta de 16,1% em 2024, a Volkswagen também é a marca de volume que mais cresce em unidades vendidas no Brasil. Os 400.379 veículos Volkswagen emplacados em 2024 representam 55.340 unidades a mais do que em 2023 (345.039 unidades), com crescimento acima do mercado. Enquanto a Volkswagen cresceu 16% em vendas (2024 x 2023); o mercado total cresceu 14,1%. Os dados preliminares são da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Destaque global, a Volkswagen do Brasil também fechou 2024, pelo 2º ano consecutivo, como o 3º maior mercado em volume de vendas para a marca Volkswagen no mundo, atrás apenas da China e Alemanha.

“A Volkswagen do Brasil acelera em uma trajetória de sucesso. Em 2024, ano em que anunciamos investimentos de R$ 16 bilhões e uma nova ofensiva de 16 lançamentos até 2028, tivemos a honra de superar 400 mil veículos vendidos no País, sendo a marca de volume que mais cresce em número de emplacamentos. Pelo segundo ano consecutivo, a Volkswagen lidera os principais segmentos do mercado: SUVs e hatches, sendo o Novo Polo também o carro de passeio mais vendido do Brasil. Além disso, o Brasil segue como o terceiro maior mercado em vendas para a marca Volkswagen no mundo, atrás apenas da China e Alemanha, também pelo segundo ano consecutivo. São resultados robustos que demonstram a força da Volkswagen, uma marca que alia paixão, inovação e tradição, sempre conectando pessoas e construindo novas histórias de vida”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

Volkswagen segue como líder dos segmentos de SUVs e hatches

Pelo segundo ano consecutivo, a Volkswagen do Brasil segue na liderança dos dois principais segmentos do mercado nacional: de SUVs e hatches. No segmento de SUVs, a Volkswagen emplacou 160.493 unidades de sua família SUVW, em 2024, que é formada pelos modelos Novo T‑Cross (o SUV mais vendido do País, com 83.975 unidades em 2024), Nivus, Taos, Tiguan e ID.4. O segmento de SUVs representa 35% do setor no Brasil.

A Volkswagen também lidera o segmento de hatches no Brasil com o Novo Polo, com 140.155 unidades emplacadas em 2024. O segmento de hatches é o segundo mais importante do Brasil, com 27,2% do mercado. O Novo Polo também é o carro de passeio mais comercializado do Brasil pelo segundo ano consecutivo.

Sucesso entre os brasileiros, a Volkswagen também tem 4 modelos entre os Top 15 mais vendidos do Brasil em 2024, considerando todos os segmentos: Novo Polo (140.155 unidades), Novo T‑Cross (83.975), Saveiro (56.979) e Nivus (55.924).

Com esses resultados, a picape Saveiro (56.979) alcançou no Brasil seu melhor volume anual de vendas desde 2014. O Novo T‑Cross (83.975), o Nivus (55.924) e o Taos (17.565) alcançaram em 2024 recordes históricos de volume anual de vendas desde quando foram lançados.

VW lançou o Novo T‑Cross e Novo Nivus em 2024. E vem aí o SUVW Tera

A Volkswagen do Brasil iniciou em 2024 a sua nova ofensiva, com 16 lançamentos até 2028, como parte dos investimentos de R$ 16 bilhões que a empresa está fazendo no País. A ofensiva já contou com três lançamentos importantes, sendo dois SUVs, o Novo T‑Cross e Novo Nivus, além da picape Nova Amarok.

Primeiro lançamento da ofensiva, o Novo T‑Cross foi reformulado em maio e já chegou como um verdadeiro fenômeno de vendas. Em seu primeiro fim de semana nas concessionárias, em junho, o modelo teve mais de 2.000 pedidos, superando todas as expectativas. O Novo T‑Cross chegou com design inédito, sistema de iluminação ainda mais moderno, interior com novos materiais e acabamentos, além de itens de segurança que se destacam no segmento. Passou a disponibilizar de série, para todas as versões, faróis Full LED com assinatura VW LED, além de lanternas traseiras também em LED. O sistema de infotainment VW Play está disponível em todas as configurações, agora com tela semiflutuante. Em termos de segurança, o pacote ADAS acrescenta assistente de mudança de faixa, detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga. Fabricado em São José dos Pinhais (PR), o Novo T‑Cross será exportado para 17 países da América Latina. Outro SUV de grande destaque da Volkswagen do Brasil é o Novo Nivus, fabricado na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), e reformulado em outubro.

Após o lançamento da picape Nova Amarok, em agosto, o Novo Nivus foi o terceiro lançamento da ofensiva da Volkswagen. O Novo Nivus inaugurou uma nova era de conectividade para a marca com o novo sistema de infotainment VW Play Connect de 10,1 polegadas e o novo aplicativo “Meu VW 2.0”. O primeiro SUV cupê da Volkswagen no Brasil chegou com novo design exclusivo e é o primeiro modelo equipado com iluminação ‘light strip’ para os faróis e lanternas. Com conceito apimentado, o inédito Pacote Outfit se juntou à linha do Nivus, com mais de 12 itens exclusivos aplicados à versão Highline. Além disso, a pedido do público, o modelo ganhará a versão esportiva inédita Nivus GTS, com lançamento já confirmado para o primeiro semestre de 2025.

Em 2024, o line-up da Volkswagen também ganhou as versões especiais T‑Cross Sense e Nivus Sense, além do sedã Virtus Sense. A Volkswagen do Brasil reserva muitas novidades para 2025. Entre as principais está o lançamento do SUVW Tera, um SUV 100% desenvolvido no Brasil, inovador, moderno e conectado. Produzido na unidade de Taubaté (SP), o SUVW Tera vai inaugurar um segmento inédito para a VW no Brasil e expandir ainda mais a liderança da marca no segmento de SUVs. Quem gosta de SUVs, vai se apaixonar.

Para 2025, a Volkswagen também já confirmou a chegada do Golf GTI e do Novo Jetta GLI, que é único no mercado e o sedã mais versátil do Brasil. O trio Golf GTI, Nivus GTS e Novo Jetta GLI marcará o resgate da esportividade da Volkswagen.

Novo Polo ganhou duas versões em 2024

Carro de passeio mais vendido do Brasil, o Novo Polo ganhou duas versões especiais em 2024: Polo Rock in Rio e Polo Robust.

O território da música é estratégico para a Volkswagen do Brasil e o Polo Rock in Rio foi mais um forte exemplo. A versão exclusiva do modelo, com produção limitada, celebrou os 40 anos do maior festival de música e entretenimento do mundo, que foi patrocinado pela 5ª vez pela Volkswagen em 2024. Produzido na fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP), o Polo Rock in Rio foi baseado no Polo Track, equipado com o consagrado motor 1.0 MPI de 84 cv e 10,3 kgfm de torque e carregado de itens inéditos.

Feito para o agro, o Polo Robust foi apresentado no Circuito Sertanejo, que tem a Volkswagen como montadora oficial. Integrante do “Trio Agro”, formado também pelas consagradas picapes Nova Amarok e Saveiro, o Polo Robust é voltado à venda direta, traz novos ajustes de suspensão dianteira e traseira e dispõe de dois kits exclusivos de acessórios. O primeiro deles, chamado Kit Proteção, inclui capas para banco, carpetes de borracha e protetor de grade. O Kit Full Agro inclui componentes como engate e carpete de borracha no porta-malas. O Polo Robust é o hatch de entrada mais robusto, moderno e espaçoso da Volkswagen. (Fotos: VW Brasil/Divulgação).

Novo T Cross é o SUV mais vendido do Brasil. Com 56.979 unidades vendidas em 2024, Saveiro teve seu melhor volume anual de vendas desde 2014. Nivus emplacou 55.924 unidades em 2024, alcançando recorde histórico anual de vendas desde quando foi lançado.