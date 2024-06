VW é a marca que mais cresce em volume de vendas no Brasil

A Volkswagen do Brasil é a marca que mais cresce em volume de vendas no País, com 137.812 unidades já entregues em 2024 (janeiro a maio). Em relação ao mesmo período do ano passado (jan-mai), foram 29.193 unidades a mais. A Volkswagen também segue na liderança dos principais segmentos do mercado: os SUVs, com toda a sua família SUVW e destaque para o T-Cross, o SUV mais vendido do País; e os hatches, com o Novo Polo, sendo também o carro de passeio mais vendido do Brasil. Com 15,7% de participação de marcado (jan-mai), a Volkswagen segue consolidada na vice-liderança de vendas no Brasil.

“A Volkswagen tem uma história de 71 anos de sucesso no Brasil e fortalece ainda mais seu lugar nos corações e garagens dos brasileiros. Com uma performance impressionante, seguimos como a marca que mais cresce em volume de vendas no Brasil e líder nos segmentos mais importantes do mercado: SUVs, com toda a família SUVW e tendo o T-Cross como o SUV mais vendido do Brasil; e hatches, com o Novo Polo, que também é o carro de passeio mais comercializado do País. E fazemos questão de sempre trazer novidades aos nossos clientes: lançamos em maio o Novo T-Cross e a série especial Novo Polo Rock in Rio, já nas concessionárias Volkswagen neste mês. Os brasileiros vão adorar!”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

VW é líder absoluta entre os SUVs

A Volkswagen do Brasil segue como líder absoluta no segmento de SUVs no Brasil. A família SUVW, formada por T‑Cross, Nivus, Taos, Tiguan e ID.4, já soma 52.829 unidades emplacadas em 2024, de janeiro a maio. O segmento de SUVs é o que mais cresce no Brasil, respondendo por 36,9% do mercado.

Destaque para o T-Cross, o SUV mais vendido do Brasil, com 25.584 unidades já entregues de janeiro a maio deste ano, sendo 6.501 só em maio; nenhum outro SUV chegou à marca de 6 mil unidades vendidas no mês passado.

Em maio, a Volkswagen também lançou o Novo T-Cross, que chega aprimorado às concessionárias de todo o Brasil agora em junho. É o primeiro dos 16 carros que a Volkswagen do Brasil lançará no mercado até 2028. O Novo T‑Cross tem design inédito, sistema de iluminação ainda mais moderno, interior com novos materiais e acabamentos, além de itens de segurança que se destacam no segmento.

O Novo T-Cross passa a disponibilizar de série, para todas as versões, faróis Full LED com assinatura VW LED, além de lanternas traseiras também em LED. O sistema de infotainment VW Play está disponível em todas as configurações, agora com tela semiflutuante. Em termos de segurança, o pacote ADAS acrescenta assistente de mudança de faixa, detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga.

E o sucesso do T-Cross atravessa fronteiras: o SUVW fabricado em São José dos Pinhais (PR) será exportado para 17 países da América Latina, entre eles Chile, Colômbia, Peru, Equador, Uruguai e Paraguai.

Polo é o carro de passeio mais vendido do Brasil

A Volkswagen também é líder entre os hatches com o Novo Polo, que segue também como o carro de passeio mais vendido do Brasil. Já são 48.181 unidades entregues de janeiro a maio de 2024. O segmento de hatches é o segundo mais importante do mercado brasileiro, com 28,4% de representatividade.

“O Volkswagen Polo manteve uma excelente performance de vendas, mesmo tendo sua produção impactada em maio por férias coletivas nas fábricas Anchieta e de Taubaté (SP), onde é produzido, por conta da falta de peças. Mas mesmo com esse cenário, seguimos acelerando com o modelo e lançamos em maio a versão especial Novo Polo Rock in Rio, que está incrível. Traz itens inéditos, o consagrado motor 1.0 MPI de 84 cv e 10,3 kgfm de torque e a central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas de série para os amantes da música já entrarem no clima do festival, além de acabamentos e revestimentos exclusivos e alusivos ao evento”, afirma o diretor de Vendas da Volkswagen do Brasil, Fernando Silva.

A edição especial Novo Polo Rock in Rio é baseada no Polo Track e celebra os 40 anos do Rock in Rio e a parceria da Volkswagen, desde 2011, com o maior evento de música e entretenimento do mundo. Agora, o Polo entra para o ranking dos modelos Volkswagen que já receberam edições especiais do Rock in Rio: Fox, Gol e Saveiro.

Esta é a quinta vez que a Volkswagen patrocina o Rock in Rio (as demais edições foram em 2011, 2013, 2015 e 2022). Nesta edição especial de 40 anos do Rock in Rio, serão seis dias de show (13, 14, 15, 19, 20 e 21 de setembro de 2024) na estrutura construída para receber os fãs dentro do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ).

Para a celebração, mais de 500 horas de experiência estão programadas para os sete palcos da Cidade do Rock, que ocupará uma área de 385 mil m². O Rock in Rio já tem estrelas nacionais e internacionais confirmadas como Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes, Mariah Carey e muito mais.

O Rock in Rio é dos mesmos produtores do The Town, o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, que teve sua primeira edição em 2023 e alcançou público de 500 mil pessoas ao longo dos cinco dias na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos. A edição da capital paulista também contou com patrocínio da Volkswagen do Brasil e a edição especial T‑Cross The Town, do SUV mais vendido do Brasil. (Fotos: Volkswagen/Divulgação).