Volvo lança escavadeira compacta ECR40 no Brasil

A novidade atende a diversas aplicações nos setores de construção civil e no campo, em operações de pequeno e médio porte. “É um produto extremamente confiável, que garante elevada disponibilidade mecânica, o que é essencial para maximizar a produtividade nas diversas operações”, afirma Rafael Nieweglowski, head de vendas Emob e equipamentos compactos da Volvo CE na América Latina.

Versátil, a ECR40 serve às mais variadas aplicações nos setores de construção civil, especialmente em obras de saneamento, infraestrutura urbana, paisagismo, manutenção de áreas verdes, como parques e praças, e conservação de vias. O modelo é ideal também em projetos residenciais e comerciais de pequeno e médio porte. No campo, tem aplicação em diversas atividades agrícolas que exigem agilidade e capacidade de operar em espaços confinados.

São segmentos em plena expansão no Brasil. O Novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, estabelece diretrizes para universalizar os serviços de água e esgoto até 2033. Pode atrair até R$ 700 bilhões em investimentos. A construção civil cresceu 3,5% no 2º trimestre de 2024, segundo o IBGE. Alta bem acima do avanço de 1,4% da economia brasileira no mesmo período. Já o agronegócio segue como um dos pilares da economia brasileira. Responde por aproximadamente 25% do PIB.

“Existe uma demanda crescente de soluções eficientes para espaços confinados ou restritos. E um produto de qualidade como a ECR40 garante não só uma operação ágil, mas muito mais eficiente e segura para obras realizadas até mesmo perto de pessoas”, assegura Nieweglowski.

Produto global

Com peso operacional de 4 toneladas, a ECR40 é um produto global, fabricado na França, que a Volvo oferece em todos os seus mercados. “Entre as principais características dessa escavadeira, destacam-se a versatilidade, a segurança e o raio de giro curto. Pelo desenho do produto, a parte traseira do equipamento não excede a área das esteiras ao girar, evitando acidentes em operações em espaço restrito”, destaca Guilherme Ferreira, gerente de suporte a vendas da Volvo CE.

A escavadeira oferece proteção elevada ao operador. Incorpora recursos como uma nova cabine ainda mais espaçosa, com excelente ergonomia e visibilidade, baixo nível de ruído e controles intuitivos. Contribui para menos fadiga do operador e maior produtividade. Tem as opções de série de cabine aberta e fechada com ar-condicionado.

O sistema hidráulico aceita várias programações de setup, como pressão e vazão, para customizar e aumentar a eficiência mesmo trabalhando com os mais diversos implementos. Tem sistema de acoplamento rápido para a caçamba. Conta também com o exclusivo modo Eco da Volvo, tecnologia que melhora a eficiência de combustível sem comprometer o desempenho. Os pontos de manutenção da escavadeira são de fácil acesso, além de um capô do motor com abertura ampla.

Pós-venda

A Volvo CE oferece soluções integradas de pós-venda para maximizar a produtividade e minimizar o tempo de inatividade dos equipamentos. O suporte técnico especializado dos distribuidores da marca, aliado à tecnologia de monitoramento e à disponibilidade de peças genuínas, garante o mínimo de tempo de máquina parada e, com isso, uma operação mais eficiente e produtiva. (Foto: Volvo CE/Divulgação).