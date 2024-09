Volvo FH 2025 chega com evolução nos recursos de inteligência artificial

Recém-lançados na Europa, os veículos chegam ao mercado latino-americano com grandes novidades que aumentam a produtividade e o conforto para o motorista, com benefícios também na economia de combustível. A avançada conectividade da marca trouxe melhorias no I-See, tecnologia capaz de prever a estrada à frente. Agora, além de subidas e descidas, o sistema também se adianta às curvas e rotatórias, antecipando as marchas de forma automática para otimizar o desempenho e a segurança durante a viagem. Os novos Retrovisores por Câmeras diminuem o arrasto aerodinâmico e contribuem para uma sensível redução no consumo, além de aumentar o campo visual. Outra inovação é o Monitoramento da Pressão e Temperatura dos Pneus, com indicações em tempo real ao motorista e gestores de frota.

“Dotado de muita tecnologia, segurança, robustez e com baixa manutenção, o Volvo FH é um ícone do transporte mundial e o caminhão mais vendido no Brasil há anos. As melhorias do modelo 2025 deixaram o veículo ainda mais avançado”, declara Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo Caminhões. Vários dos novos recursos estarão presentes também nos modelos 2025 do Volvo FM e do Volvo FMX.

Retrovisores por Câmeras

Uma das mais visíveis novidades são os Retrovisores por Câmeras, item opcional. Muito menores do que os espelhos óticos tradicionais, esses novos componentes diminuem sensivelmente o arrasto aerodinâmico e trazem notável redução de consumo de combustível e também menos ruído ao cortarem o ar. “Além dos ganhos em segurança, por conta da avançada tecnologia de suas imagens, uma das principais metas da Volvo ao desenvolver esse novo sistema é contribuir para melhorar ainda mais o consumo de combustível, item de enorme peso na planilha de custos dos transportadores”, resume Jeseniel Valério, gerente de engenharia de vendas da Volvo.

Ainda na parte externa, a Volvo promoveu alterações para aprimorar a aerodinâmica do caminhão e diminuir o impacto da resistência do ar. O caminhão também ficou mais bonito e com design mais moderno. Os projetistas desenvolveram uma nova identificação de marca, tanto nos emblemas da potência como no famoso letreiro Globetrotter. No painel frontal, a mundialmente conhecida logomarca Volvo ficou maior e mais visível.

Evolução no I-See

Mirando na constante necessidade do transportador de buscar mais eficiência e maior produtividade, a engenharia da Volvo introduziu um novo I-See, sistema que utiliza a conectividade para identificar antecipadamente a topografia da estrada e escolher as melhores marchas, sempre de forma automática. No FH 2025, o dispositivo antecipa inclusive curvas e rotatórias. “É um avanço que traz mais previsibilidade para o condutor e proporciona maior economia de combustível e segurança, pois a inteligência do software facilita a condução”, destaca Valério. Introduzido pela marca no Brasil há mais de uma década, o I-See foi pioneiro no uso de inteligência artificial e conectividade ativa para aprimorar o desempenho dos caminhões, conceito que aos poucos foi seguido por outros fabricantes. “Agora demos mais um salto tecnológico, com uso de dados em nuvem para reduzir a velocidade e antecipar as melhores marchas também antes das curvas, um recurso inédito no mercado brasileiro de caminhões”, assegura.

Monitoramento dos pneus

A nova linha 2025 do Volvo FH trouxe outra grande novidade em produtividade: o sistema de Monitoramento da Pressão e Temperatura dos Pneus, ferramenta indispensável para veículos que percorrem longas jornadas diárias. Os novos sensores montados dentro dos aros são super eficazes e monitoram a pressão baixa e também a sobrepressão, duas situações anômalas que desgastam mais rapidamente os pneus e reduzem sua vida útil, impactando nos custos da operação. Com o novo sistema, o condutor fica sempre informado e atualizado sobre a calibração, com informação em tempo real no painel de instrumentos. “Vale ressaltar que pneus com baixa pressão também impactam no consumo de combustível. Portanto, o sistema de monitoramento traz um benefício adicional aos clientes”, afirma Valério. É possível ainda configurar valores-limites para alertas, dando mais segurança à operação. Os dados podem ser acompanhados também de forma remota pelos gestores de frota, através do Volvo Connect, plataforma de conectividade da Volvo.

Melhorias dentro da cabine

Outro aprimoramento do Volvo FH 2025 ocorreu dentro da cabine, com uma nova base para o banco do motorista. A novidade garante melhores ajustes e muito mais conforto no trabalho ao volante. “O foco no motorista é ponto de partida de todos os nossos projetos de ergonomia de cabine. O novo assento do condutor traz mais conforto nas longas viagens, com benefícios à segurança e à produtividade”, ressalta Glênio Karas, engenheiro de vendas da Volvo.

Também são novos e mais ergonômicos a chave de ignição e o controle remoto do motorista. Novas tomadas USB-C garantem carregamento mais rápido de smartphones. (Fotos: Volvo/Divulgação).

