Volvo cresce 60% em ônibus rodoviários em 2023

A Volvo teve mais um ano de crescimento em sua operação de ônibus no Brasil. Foram 700 chassis entregues no País, uma evolução de 6,4% na comparação com o período anterior. No segmento de rodoviários, a marca mais uma vez mostrou sua força, com uma forte expansão de 60% nos licenciamentos. A Volvo também reforçou seu compromisso com a redução de CO2, com o fortalecimento de sua oferta de eletromobilidade no mercado nacional.

O modelo BZL Elétrico realizou uma demonstração bem-sucedida em Curitiba (PR) e iniciou testes também em São Paulo (SP).

“Foi um ano histórico, com excelentes resultados no mercado brasileiro. Esta preferência de nossos clientes é, em grande parte, um reconhecimento aos atributos nos nossos novos chassis rodoviários Euro 6, altamente tecnológicos e que ficaram ainda mais seguros e econômicos. Somado a isso, a atuação comercial altamente profissional de nossa rede de concessionárias em negócios estratégicos nos permitiu fazer um grande volume de entregas”, declara André Marques, presidente da Volvo Buses Latin America.

Além do Brasil, que representou 55% das vendas na América Latina, outros destaques na região foram o Chile e Peru, que juntos participaram em 30% das 1.275 entregas de ônibus Volvo no continente.

Eletromobilidade

Com forte presença de chassis eletrificados em mercados internacionais, a Volvo fez em 2023 e prossegue este ano com sua ação dirigida à introdução do ônibus BZL Elétrico no Brasil. A empresa concluiu com grande sucesso a demonstração do modelo em Curitiba e segue com os testes em São Paulo. O veículo 100% elétrico se destaca por sua alta eficiência energética, excelente tempo de recarga das baterias e grande disponibilidade, dentre outras características que estão sendo avaliadas.

Rodoviários Euro 6

Um dos grandes destaques da Volvo em 2023 foi o início das entregas dos novos rodoviários B380R, B420R, B460R e B510R, este último o ônibus mais potente do mercado brasileiro. Equipados com novos motores Euro 6 de 13 litros, o mesmo dos caminhões Volvo FH, esses modelos de chassis trazem outras inovações. Um exemplo é a transmissão I-Shift de 7ª geração, com trocas de marcha ainda mais rápidas e suaves. Os chassis são dotados também da Aceleração Inteligente Volvo, sistema que entrega torque na medida exata para o melhor desempenho e máxima economia. “São recursos que, combinados, garantem uma economia de combustível de até 9% em relação aos modelos antecessores”, afirma Marques

Em linha com a visão Zero Acidentes da Volvo, essa família de chassis é equipada com o consagrado Sistema de Segurança Ativa (SSA), trazendo de série tecnologias como o “Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP)”, “Freios a disco eletrônicos de 5ª geração (EBS)”, “Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência” e “Aviso de Mudança de Faixa”. Além disso, são oferecidos como opcionais “Sinal de Alerta no Para-brisa (heads-up display)”, “Piloto Automático Adaptativo (ACC)” e “Assento Vibratório”.

Os motores de 13 litros contam ainda com o freio motor VEB+ (Volvo Engine Brake) de 510cv. Quando conjugado com Retarder (item opcional), a potência de frenagem chega a 1.100 cv.

Lançamento versátil

Outro lançamento Volvo em 2023 foi o chassi B320R, modelo versátil com versões para aplicações urbana, rodoviária e de fretamento. Com o novo motor D8K Euro 6, mais potente e econômico do que o da geração anterior, o chassi traz ainda a transmissão I-Shift de 7ª geração, nas opções para uso rodoviário e de fretamento.

Ele vem equipado com freios eletrônicos EBS de 5ª geração, freios a disco em todas as rodas e, na versão rodoviária, o ESP é de série. O veículo possui ainda o freio motor VEB300 com 300cv e, na versão rodoviária, pode ser opcionalmente equipado com Retarder, chegando a 900 cv de potência de frenagem.