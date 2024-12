Volvo Car tem mais de 25 mil km de rodovias cobertas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ano de 2024 foi um período muito desafiador para o time de eletrificação da Volvo Car Brasil. Em janeiro, eram dez eletropostos de carga rápida em funcionamento nas rodovias brasileiras, contra 63 até o momento. Já são mais de 25 mil km de rodovias conectadas, sendo o maior percurso ligando Pelotas (RS) e Ilhéus (BA), ou seja um trajeto de 3.090 km entre o Sul e o Nordeste brasileiro.

Este crescimento é o resultado de uma equipe incansável liderada por Guilherme Galhardo, head de eletrificação e diretor de digital da marca sueca no país. “Temos um time enxuto, mas muito dedicado. Este esforço se reflete em números impressionantes: mais de 25 mil quilômetros de rodovias conectadas por meio de 63 eletropostos, com mais de 110 conectores rápidos (DC), mais de 25 mil usuários cadastrados no aplicativo Volvo Car Eletropostos, que já realizaram 59.803 mil recargas, totalizando 1.492.283 mil kWh de energia gerados. Como referência, seria suficiente para carregar o Volvo EX30 Ultra 21.600 vezes”, revela Galhardo.

A Volvo Car Brasil tem investido em infraestrutura de carregadores desde 2017. Além dos 60 carregadores rápidos, já são mais de mil carregadores de conveniência em operação em todo o país, que representam cerca de R$ 70 milhões injetados diretamente na economia nacional.

Para Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, o gosto do brasileiro pelos veículos eletrificados também tem crescido. Segundo dados oficiais da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), mais de 155 mil carros eletrificados foram emplacados em 2024. Este dado reflete um crescimento acima de 66,6%, em comparação com o ano anterior (93.927 emplacamentos).

“A demanda do consumidor brasileiro pelos veículos eletrificados tem aumentado ano a ano. Em 2022, foram 49.245 veículos emplacados, ano passado esse número chegou perto de 94 mil e, este ano, já superamos a barreira dos 155 mil emplacamentos. Isso mostra que acertamos na nossa estratégia, em apostar na eletrificação há alguns anos”, avalia Godoy.

No dia 10 de julho de 2024, mais um momento marcante para o projeto de eletrificação da Volvo Car Brasil. A partir desta data, a rede de eletropostos da montadora sueca passou a ser gratuita apenas para proprietários de veículos Volvo.

“Nosso objetivo, desde 2022, quando instalamos o primeiro eletroposto de carga rápida, em Cajati (SP), era oferecer o melhor serviço possível para todos os proprietários de veículos elétricos. Com o passar do tempo, a demanda cresceu e entendemos que precisaríamos passar a cobrar pelo serviço, mas isentando nossos clientes”, avalia Galhardo. (Foto: Volvo Car Brasil/Divulgação).