Volvo Car oferece condições especiais nesse início de ano

A Volvo Car Brasil anunciou condições especiais para clientes que desejem adquirir seu carro ainda em janeiro. Até o final do mês, os compradores poderão optar por ter seu IPVA pago pela montadora sueca ou por bônus especiais na troca de seu veículo usado.

As condições não são acumulativas. No caso do interesse em utilizar o usado como parte do pagamento, os clientes que comprarem o C40 e o XC40 Plus terão um bônus de 20 mil reais. Já os clientes que comprarem o XC60 e o XC90 terão bônus de R$ 30 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

“Esta é uma oportunidade bastante interessante para quem deseja trocar ou adquirir um carro novo logo no início do ano. Ambas ofertas estão em linha com o objetivo de volume da marca para o ano e cria a oportunidade de começar o ano de carro novo para nossos clientes”, afirmou Luiz Gonçalves, gerente de vendas da Volvo Car Brasil

Em 2023, a Volvo Car do Brasil teve o seu melhor ano na história, com mais de 8.600 veículos emplacados, se consolidando como a principal marca Premium de veículos elétricos no país. Para 204, com a chegada do EX30, a expectativa é que a empresa sueca venda aproximadamente o dobro de veículos em relação à 2023.