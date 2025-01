Volvo Car encerra ano com resultados positivos e lideranças

O início de um novo ano sempre é um momento de reflexão, tanto pelo lado pessoal, quanto pelo lado profissional. Para Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, 2024 representou um grande desafio em sua carreira de mais de duas décadas.

Com formação em economia, sempre trabalhou com finanças, passando por empresas de telecomunicações, mercado financeiro, construção, até iniciar sua trajetória na Volvo Car Brasil em 2017. Assumir o comando de toda uma operação, não tinha passado pela sua cabeça, mas, após 12 meses nesta posição, a análise é positiva.

“O ano de 2024 trouxe muito aprendizado, não só para mim, mas para toda a nova diretoria que assumiu este novo desafio ao meu lado. Todos me ajudaram muito e espero ter conseguido ajudá-los também”, avalia Godoy, que continua.

“2024 trouxe muitos desafios: foi um ano em que novos players chegaram com força total ao mercado, tivemos o impacto significativo do imposto de importação, ajustamos nossos preços e condições comerciais ativamente ao longo do ano, mas mantivemos nossa posição de vice-liderança no mercado premium, a primeira posição em sub-segmentos importantes e a liderança de vendas dos 100% elétricos no segmento, onde a cada 10 carros emplacados, 8 são Volvo. Dito isso, entregamos um resultado excelente com 8.682 carros emplacados no ano e uma participação de 17% dentro do segmento premium e, falando especificamente de SUV’s, nossa participação salta para 24%”, comenta.

O lançamento do ano para a marca, o EX30, colocou a Volvo Car Brasil numa faixa de preço, entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, que a marca ainda não atuava. É também nesta fatia que está concentrada a maior quantidade de produtos para o público nacional. São dezenas de modelos de carros e um volume anual de mais de 140 mil carros neste segmento, indo desde montadoras nacionais, até veículos premium, como o EX30.

“Lançamos também o EX30, em maio. Sabemos que é um carro fantástico, com todos os equipamentos de segurança disponíveis desde a versão de entrada (Core), a herança centenária da Volvo, muita tecnologia, todo um conceito de sustentabilidade e o pioneirismo e liderança em eletrificação no segmento premium no Brasil. Estamos continuamente aprendendo que este comprador é diferente do restante do portfólio. É mais racional e tende a fazer mais contas. Ele vai na concessionária, faz o test drive, volta para casa, conversa com a família, amigos, parentes. Ainda não alcançamos todo o potencial deste mercado expandido, mesmo assim, o EX30 foi o SUV compacto líder na categoria B-SUV. Foram 2.748 modelos emplacados em 2024, representando um market share de 82,5%, que é um número impressionante”, comemora Godoy.

Outro modelo que se destacou e manteve a liderança de sua categoria foi o XC60. No total, 3.287 foram vendidos ao longo do ano passado, ficando com 29,1% de participação no segmento. De quebra, este número representa que o XC60 foi o quarto carro premium mais emplacado em 2024.

“O XC60 é um carro icônico para a Volvo. Apesar de não ter tido grandes mudanças nos últimos anos, temos clientes que já trocaram duas ou três vezes pelo mesmo carro, mas em versões mais novas. No mês de outubro, chegamos à marca de 443 vendas, que é um número expressivo, ainda mais se levarmos em conta que estamos atuando com concorrentes de peso e marcas tão relevantes quanto a Volvo”, comenta Godoy.

Para 2025, a Volvo Car Brasil tem dois lançamentos imponentes: o novo XC90 e o EX90, modelo de sete lugares, totalmente elétrico, lançado em 2024 em alguns mercados. “A chegada do novo XC90 e do EX90 tem deixado todos da Volvo Car Brasil bastante empolgados. São dois carros incríveis, que reúnem o ápice de tecnologia, segurança e requinte da marca. Nosso plano é que os dois já estejam disponíveis para os consumidores na virada do primeiro para o segundo trimestre”, enfatiza o presidente da montadora sueca no país. (Foto: Volvo Car Brasil/Divulgação).