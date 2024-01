Volvo Car Brasil emplaca mais de mil carros em dezembro

A Volvo Car do Brasil emplacou 1066 carros no mês de dezembro, consolidando 2023 como o melhor ano da história da empresa sueca no Brasil. Com mais de 8.600 novos veículos emplacados, a marca se consolida em 1º lugar no ranking de vendas Recharge do segmento Premium, representando mais de 47% de participação nas vendas. Em comparação a 2022, a marca finalizou o ano com um crescimento de 65%.

“É com muito orgulho que assumo a presidência da Volvo Car Brasil, os resultados de vendas em 2023 comprovam o sucesso e destaque que estamos ganhando no setor automotivo. A Volvo tem crescido cada vez mais ano a ano e tenho certeza de que em 2024 não será diferente, temos grandes anúncios por vir”, afirma Marcelo Godoy, agora oficialmente presidente da Volvo Car Brasil.

O Volvo XC40, primeiro elétrico da marca no Brasil, segue sendo o BEV mais vendido do país, representando 36,1% das vendas de elétricos no mercado Premium. Outro grande ícone da marca, o Volvo XC60, segue liderando as vendas de híbridos na categoria Premium, com mais de 4.627 veículos emplacados no ano, representando mais de 35% das vendas na categoria.

“Este ano o sucesso de pré-venda, Volvo EX30, chega ao mercado brasileiro e temos certeza de que sua chegada nos fará vender ainda mais carros, estamos confiantes e cheio de novidades para este novo ano. A chegada de novos players no mercado elétrico nos deixa ainda mais confiantes em nossa estratégia de eletrificação, sabemos o potencial dos nossos produtos e entendemos que a Volvo sempre será referência em eletrificação”, pontua Godoy.

Desde que iniciou sua aposta na eletrificação, a marca fortaleceu-se no país, não só pela sua estratégia de mercado, mas também pelo investimento que tem feito na mobilidade urbana. Com mais de 1000 eletropostos instalados em todo o país e um plano de mais de 100 pontos de recarga rápida em rodovias, a Volvo é hoje a marca automotiva que mais investe em eletromobilidade e em 2023 começou a expansão dessa estratégia para os países da América Latina.

“O ano de 2023 foi um grande ano para a marca, além do sucesso e crescimento de vendas no país, a Volvo Car Brasil também foi reconhecida pelo árduo trabalho realizado com os pontos de carga e com o HUB América Latina. Grandes novidades estão por vir e 2024 promete ser um grande ano, com a chegada oficial de dois novos modelos ao portifólio da marca”, afirma Luis Rezende, que responde agora como head Volvo Car Global Importers + Latam.