Volkswagen vai investir R$ 16 bilhões e lançará 16 carros

A Volkswagen é a marca de automóveis que mais cresce, mais investe e mais confia no Brasil. Prova disso é que a Volkswagen mais que dobra o valor de seus investimentos para R$ 16 bilhões. Ao atual aporte de investimentos de R$ 7 bilhões na América Latina, de 2022 a 2026, somam-se agora mais R$ 9 bilhões, de 2026 a 2028.

Com o aporte adicional, a Volkswagen se torna a montadora com o maior investimento no Brasil no período pós-pandemia. A Volkswagen do Brasil lançará 16 novos veículos até 2028, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex. No primeiro momento, o novo aporte contempla o desenvolvimento e a produção de projetos inovadores e com foco em descarbonização para as 4 fábricas da Volkswagen do Brasil: são 4 novos veículos, sendo uma pick-up, 1 novo motor ainda mais inovador e eficiente para veículos híbridos e 1 nova plataforma inovadora, tecnológica, flexível e sustentável.

“A Volkswagen do Brasil tem consolidado uma trajetória de 70 anos de sucesso no País, sendo a marca que mais cresceu em volume de vendas em 2023 e líder nos segmentos mais importantes, de SUVs e carros de passeio, no Brasil no ano passado. A preferência dos consumidores é resultado dos nossos investimentos e da força da nossa ofensiva de produtos, oferecendo o portfólio mais completo do mercado. Agora, a Volkswagen reafirma sua confiança no Brasil e mais que dobra seus investimentos para R$ 16 bilhões. Vamos lançar 16 novos veículos até 2028, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex. No primeiro momento, o novo aporte já contempla o desenvolvimento e a produção de projetos inovadores e com foco em descarbonização para as 4 fábricas da Volkswagen do Brasil. Assim, reforçamos o nosso compromisso com o País, com nossos clientes, concessionários, fornecedores e colaboradores”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Nova Ofensiva de Produtos VW inclui veículos híbridos e um novo motor

Os novos investimentos anunciados pela Volkswagen do Brasil, totalizando R$ 16 bilhões, impulsionam o desenvolvimento de novas tecnologias ainda mais inovadoras e sustentáveis para a marca no País. No total, a Volkswagen do Brasil lançará 16 novos veículos até 2028, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex.

No primeiro momento, o novo aporte já contempla o desenvolvimento e a produção de projetos inovadores e com foco em descarbonização para as 4 fábricas da Volkswagen do Brasil: são 4 novos veículos, sendo uma pick-up, 1 novo motor ainda mais eficiente para veículos híbridos e 1 nova plataforma inovadora, tecnológica, flexível e sustentável.

Inéditos no portfólio da Volkswagen do Brasil, os novos modelos serão fundamentais para impulsionar ainda mais a estratégia de descarbonização da marca na Região América do Sul, alinhada à estratégia global Way to Zero, que prevê a neutralidade de carbono em todas as unidades da Volkswagen no mundo, considerando produtos e processos.

Os novos projetos também marcam a chegada de uma nova plataforma no Brasil: o projeto MQB Hybrid. Inovadora, tecnológica, flexível e sustentável, a nova plataforma comporta uma combinação dos mais avançados sistemas de combustão e eletrificação, utilizando sistema de alta voltagem.

O novo projeto MQB Hybrid da Volkswagen conta com uma nova arquitetura eletrônica que permite mais conectividade e oferece ainda mais segurança por meio da tecnologia de ADAS (Advanced Driver Assistance System). Além disso, oferece ainda mais conforto e aumento do espaço interno.

Desenvolvida com a participação da Engenharia da Volkswagen do Brasil especialmente para a Região SAM (South America – América do Sul), a nova plataforma está sendo desenvolvida utilizando os mais avançados recursos de tecnologia de simulação da virtualidade. Os investimentos no projeto envolvem a ampliação da capacitação de equipes e uma produção altamente tecnológica e moderna.

Para impulsionar ainda mais a estratégia de eletrificação da marca no Brasil, os novos modelos eletrificados que chegarão nos próximos anos se somarão aos recém-lançados veículos 100% elétricos ID.4 e ID܂Buzz (Kombi elétrica) já oferecidos no País pelo programa VW Sign & Drive desde o ano passado.

A nova ofensiva de produtos inclui 2 veículos inéditos a serem produzidos na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR) será produzida uma pick-up inédita. A Volkswagen confirma que a pick-up Amarok continuará sendo produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina.

A unidade da marca em Taubaté (SP) fabricará um automóvel inédito, 100% desenvolvido no Brasil. A fábrica de motores da Volkswagen do Brasil, em São Carlos (SP), vai produzir um novo motor ainda mais inovador e eficiente para veículos híbridos.

Em 2023, a Volkswagen do Brasil concluiu a extensão do prazo até 2028 dos Acordos Coletivos vigentes com os Sindicatos de suas 4 fábricas no País com aprovação da maioria dos colaboradores em todas as plantas. A conclusão dessa negociação foi fundamental para esses novos investimentos, veículos e sistemas de propulsão que serão desenvolvidos e produzidos pela marca no Brasil.

VW é a marca que mais cresce no Brasil

A Volkswagen do Brasil foi a marca que mais cresceu em volume de vendas (29,5%) no País em 2023. No ano em que completou 70 anos no País, a marca emplacou 345.039 unidades de janeiro e dezembro. Na comparação com 2022, são quase 80 mil emplacamentos adicionais. O resultado positivo de vendas significa 15,8% de participação no mercado em 2023, com a vice-liderança consolidada, e aumento de 2,1 pontos percentuais em market share no acumulado do ano.

Polo é líder entre os carros de passeio

Preferido dos brasileiros, o Volkswagen Polo se consolidou em 2023 como o veículo de passeio mais vendido do País: foram 111.247 unidades emplacadas no ano passado. O Novo Polo é um sucesso desde o seu lançamento, quando foram comercializadas 7.000 unidades em menos de 2 horas.

O Polo Track, novo hatch de entrada que cumpriu com sucesso a missão de substituir o Gol, trouxe modernidade a um dos segmentos mais importantes do País e também caiu no gosto dos brasileiros.

Volkswagen também lidera entre os SUVs

A Volkswagen do Brasil também foi líder entre os SUVs no País em 2023, um segmento que representa mais de 45% do mercado nacional. A VW também oferece a linha mais completa de SUVs do Brasil, com T-Cross, Nivus, Taos e Tiguan, que somaram 141.331 unidades comercializadas no ano passado.

Sucesso absoluto para o T-Cross, que foi o SUV mais vendido do Brasil em 2023, com 72.445 unidades emplacadas no ano.

Em 2023, a Volkswagen também lançou 9 novos modelos, quase um por mês, reforçando ainda mais o seu portfólio reconhecido pela alta qualidade, tecnologia, segurança, inovação e design. No ano passado, foram lançados o Polo GTS, Novo Virtus, Polo 1st Edition, Novo Polo Track, T-Cross The Town, Saveiro 2024, Tiguan Allspace R-Line e os 100% elétricos ID.4 e ID. Buzz.

Inteligência artificial, impressoras 3D, drones e realidade virtual

A Volkswagen do Brasil conta com um processo produtivo altamente tecnológico, inovador, ágil, eficiente e sustentável que garante a qualidade de seu portfólio de produtos. O uso de inteligência artificial nos robôs de inspeção das carrocerias na Pintura garante a alta qualidade da superfície. A tecnologia conta com aprendizagem continuada, evoluindo sempre.

Impressoras 3D são utilizadas na produção de peças para protótipos, ferramentas e dispositivos que auxiliam os colaboradores na produção. A impressão 3D reduz o tempo de desenvolvimento de novos produtos, garante a eficiência e a sustentabilidade, com processos otimizados sem descartes de moldes.

O uso de drones para fazer o controle de peças em estoque é uma ação disruptiva que trouxe criatividade e inovação ao processo logístico. Além da agilidade na leitura das peças, as informações são enviadas on-line para os sistemas que verificam os estoques em um processo 100% digital.

A Volkswagen do Brasil também conta com Laboratórios de Realidade Virtual e Aumentada para apoio, de forma inovadora e totalmente digital, no desenvolvimento de novos veículos, criação de protótipos virtuais, avaliações funcionais e visuais combinando elementos físicos e virtuais e de postos de trabalho ergonômicos para o processo produtivo.

Nos laboratórios são feitas simulações em ambiente digital, otimizando processos, reduzindo custos e alcançando a excelência. Dessa forma, quando são construídos fisicamente os veículos de desenvolvimento ou postos de trabalho já foram validados anteriormente no ambiente digital, garantindo assertividade. O SUVW Nivus, por exemplo, foi o primeiro veículo totalmente desenvolvido com protótipos virtuais nas primeiras etapas.