Vitória histórica do clássico Mini no Rally de Monte Carlo

O mês de janeiro marca o 60º aniversário de um dos sucessos mais espetaculares da história do automobilismo internacional. Com o irlandês Patrick “Paddy” Hopkirk ao volante, o Mini Cooper S venceu a classificação geral do Rally de Monte Carlo.

Felicidade? Coincidência? Uma peculiaridade do destino? Provavelmente não, porque se seguiram mais duas vitórias no Rali de Monte Carlo e numerosos outros sucessos até ao final da década de 1960. Olhando para trás, as razões para isso foram: tecnologia moderna, motoristas de ponta e novos padrões logísticos. No final da década de 1950, os grandes nomes do rali deslocavam-se maioritariamente em veículos imponentes e luxuosamente motorizados através das florestas inglesas. Austin Healey e Ford Falcon foram referência nos ralis e dominaram o cenário. Eles não eram realmente adequados para o uso diário.

Durante esse período, Alec Issigonis, em nome da British Motor Corporation (BMC), construiu o carro mais moderno de sua época: com motor transversal e tração dianteira, o clássico Mini atendeu ao padrão para carros pequenos que ainda é válido hoje quando estreou em 1959.

Uma carreira esportiva impressionante exigiu um segundo homem brilhante: John Cooper. Ele alcançou fama como piloto de corrida e riqueza como designer – e ficou imediatamente convencido do potencial esportivo do Mini clássico. Cooper, que nos seus carros de Fórmula 1 não colocava o motor à frente do piloto, como era habitual na época, mas sim atrás dele.