Vendas de veículos seminovos e usados crescem 14,4% em abril

O mês de abril se revelou um período propício para a comercialização de automóveis seminovos e usados no Paraná, superando tanto os números de março quanto os do mesmo período em 2024. Segundo a Assovepar (Associação dos Revendedores de Veículos no Estado do Paraná), foram vendidas 113.568 unidades em abril, em comparação com 99.545 veículos em março, abrangendo as categorias de automóveis, comerciais leves, comerciais pesados, motocicletas e outros. Isso representa um aumento de 14,4% em relação ao mês anterior.

Em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram comercializados 88.760 veículos, o crescimento foi ainda maior, atingindo 28,3%. No acumulado do ano, observa-se um aumento de 8,2%, considerando os quatro primeiros meses, com 421.403 unidades vendidas em 2024, em comparação com 389.437 no mesmo período de 2023.

O maior crescimento registrado em abril ocorreu em Ponta Grossa, com um aumento de 17%, totalizando 3.685 veículos vendidos em comparação com 3.149 em março. Londrina vem logo em seguida, com um aumento de 16,5%, alcançando a venda de 10.216 unidades em comparação com 8.768 no mês anterior.

Segundo o presidente da Assovepar, César Lançoni Santos, mesmo com a retomada das vendas de carros novos, o mercado de seminovos e usados continua aquecido, devido aos preços mais atrativos, o reaquecimento da economia e a queda nas taxas de juros para o financiamento.

Os dados apresentados são monitorados pela Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores). (Foto: Assovepar/Divulgação).