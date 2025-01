Veículos seminovos e usados do Paraná cresce 8,6% em 2024

O mercado de veículos seminovos e usados do estado do Paraná apresentou um crescimento substancial em 2024, registrando um aumento de 8,6% nas vendas em comparação com o ano de 2023.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Associação dos Revendedores de Veículos do Paraná (Assovepar) em conjunto com a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos (Fenauto), foram comercializadas 1.318.275 unidades em 2024, contra 1.214.184 unidades em 2023, sendo o dado recorde dos últimos anos, seguindo a tendência nacional.

Este expressivo crescimento demonstra a vitalidade do setor e contribui significativamente para a economia paranaense. O aumento de 8,6% nas vendas totais de veículos em 2024 reforça a recuperação do setor e a confiança do consumidor no mercado paranaense.

Em dezembro de 2024, foram vendidas 111.856 unidades, representando um aumento de 7,7% em relação às 103.883 unidades vendidas em novembro de 2024.

Comparando dezembro de 2024 com o mesmo mês de 2023, observa-se um aumento de 5,5% nas vendas, com 111.856 unidades comercializadas em 2024 contra 105.979 unidades em 2023. (Foto: Raquel Dumas Romaniczeen/Divulgação).