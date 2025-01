Valorização dos carros usados reforça importância de negociações seguras

O mercado de veículos usados no Brasil segue aquecido, alcançando um ticket médio recorde de R$ 83.411 em novembro de 2024, mais que o dobro do valor registrado em janeiro de 2020, de acordo com dados do Estudo Megadealer de Performance de Veículos Usados by Auto Avaliar (PVU). Este crescimento reflete o aumento da demanda por opções mais acessíveis, em um cenário de alta nos preços dos veículos novos e condições econômicas desafiadoras.

Diante desse contexto, a Olho no Carro, maior plataforma de consulta veicular para pessoas físicas do Brasil, reforça a importância de ferramentas que ofereçam segurança e confiança aos consumidores. Por meio de consultas rápidas e detalhadas, que podem ser feitas utilizando apenas a placa ou o chassi do veículo, a plataforma entrega informações importantes, como restrições e impedimentos, participação em leilões, recalls, preço médio de manutenção, entre outros dados.

“Com o aumento expressivo no valor dos carros usados, os consumidores buscam cada vez mais garantir que estão fazendo um bom negócio. Nosso objetivo é proporcionar total transparência, ajudando os compradores a evitar fraudes e a tomar decisões bem-informadas na hora da compra”, destaca Yago Almeida, CEO da Olho no Carro.

Segundo projeções, o mercado de carros usados deve atingir 15,5 milhões de unidades negociadas em 2024. Neste cenário de alta movimentação, a Olho no Carro desempenha um papel crucial ao viabilizar negociações seguras e ao fortalecer a confiança dos consumidores no mercado de veículos usados no Brasil.

Como a Olho no Carro pode ajudar na escolha perfeita?

A Olho no Carro pode te ajudar a ter mais segurança na hora de procurar e comprar um veículo seminovo ou usado. Através da placa ou do número do chassi, a plataforma é capaz de levantar cerca de 30 informações sobre o veículo, como o preço-médio de sua venda, a opinião de donos do mesmo modelo, se o carro/moto em questão passou por alguma situação de roubo ou leilão, se já participou de algum recall e muito mais. Também é possível saber preços de peças e revisões. Algumas dessas informações são oferecidas de forma gratuita, sendo que o pacote completo de dados custa R$ 64,90.

Para mais informações em www.olhonocarro.com.br. (Foto: Freepik/Divulgação).