Últimos GR Corolla Launch Edition chegam ao Brasil

A Toyota Gazoo Racing, divisão esportiva que inspira e personifica o compromisso da Toyota de ultrapassar todos os limites para a fabricação de carros cada vez melhores, confirma que as últimas 30 unidades do GR Corolla Launch Edition, nas versões Core e Circuit, desembarcaram no Brasil e já estão disponíveis nas concessionárias GR Garage.

As unidades são comercializadas com uma placa exclusiva de identificação numérica Gazoo Racing. Complementando os itens, a marca disponibiliza uma capa para o GR Corolla, também numerada, e porta-documentos exclusivos.

Apresentado oficialmente em julho, o GR Corolla chegou ao mercado com o status de primeiro esportivo da Toyota a desembarcar no Brasil. Desenvolvido de entusiastas para entusiastas, o modelo reflete a essência “pushing the limits for better” da divisão esportiva da marca e chega com a missão de cativar os clientes da empresa por meio de liberdade, aventura e diversão de condução.

O GR Corolla é equipado com um motor 1.6 turbo de três cilindros, capaz de entregar 304 cv e um torque de 37,7 kgfm. Esse é o mesmo propulsor turboalimentado G16E-GTS usado no GR Yaris, apenas com aprimoramentos para ganho maior de potência. Seu câmbio manual de seis velocidades proporciona uma experiência de condução empolgante, enquanto o sistema integral GR-FOUR garante uma tração eficiente nas quatro rodas, em qualquer tipo de terreno.

O propulsor também se beneficia de tecnologias de automobilismo que maximizam seu desempenho, incluindo resfriamento de pistão de jato de óleo múltiplo, válvulas de escape de grande diâmetro e uma porta de admissão parcialmente usinada.

A combustão é alimentada pelo sistema de injeção direta D-4S da Toyota, que opera em alta pressão para dispersão máxima de combustível.

“O GR Corolla vem fazendo o seu papel e colocando o sorriso no rosto de seus proprietários. O feedback que temos recebido de nossos clientes só corroboram os principais atributos do esportivo, dirigibilidade divertida, e espírito aventureiro juntos a um produto confiável e robusto”, comenta Daniel Grespan, responsável pelo projeto Gazoo Racing no Brasil.

Versões

A versão Core (20% do mix) conta com bancos esportivos de couro e suede na cor preta, com detalhes e costuras em vermelho e encostos de cabeça com emblema GR.

Na versão Circuit Edition (80% do mix), o principal diferencial é o teto de fibra de carbono, que baixa o peso e ajusta o centro de gravidade do veículo. Além disso, são acrescentados head-up display (HUD), alerta de ponto cego (BSM) e carregador por indução.

As últimas 30 unidades do GR Corolla Launch Edition estão disponíveis nas seis GR Garage que a Toyota Gazoo Racing possui atualmente no Brasil, localizadas em São Paulo, Sorocaba (interior de São Paulo), Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Goiânia.