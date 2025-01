Triumph oferece condições especiais em janeiro

A Triumph anuncia oportunidades exclusivas para os entusiastas de motos. Durante o mês de janeiro, a montadora oferece descontos em alguns de seus modelos mais emblemáticos. Com condições especiais de financiamento, os clientes terão a chance de adquirir a motocicleta dos seus sonhos.

Para os apaixonados por motocicletas clássicas, a Triumph apresenta os modelos Scrambler 900, Bonneville T100 e Speed Twin 900. As três versões estão disponíveis a partir de R$63.190. A linha clássica conta com 65 CV e um intervalo de revisão de 16.000 KM ou 12 meses.

Para quem busca potência, a linha Bonneville 1200 da Triumph é conhecida por sua combinação de estilo clássico e desempenho moderno. A montadora oferece motocicletas a partir de R$63.190. Entre os modelos, destacam-se a Speed Twin 1200, que proporciona uma experiência de pilotagem ágil e potente; a Scrambler 1200, ideal para aventuras tanto na cidade quanto fora dela, com sua robustez e versatilidade; e a Bonneville T120 Black, que traz um visual mais sóbrio e elegante, sem abrir mão da potência e do conforto característicos da linha Bonneville. Cada modelo oferece uma experiência única, mantendo a tradição e a qualidade que a Triumph sempre entrega.

A exclusiva Tiger 1200 Black Edition, com design sofisticado e tecnologia de ponta para aventuras extremas está disponível por R$88.990, oferecendo o melhor custo-benefício do mercado, e sendo ideal para os amantes de aventuras. Já a Tiger 1200 Rally Explorer de R$122.990, está com o preço promocional de R$ 109.990. Para a versão Tiger 1200 GT Explorer, a fabricante britânica também oferece condições especiais, com preço de R$115.990 por R$ 102.990. Com essas condições, a entrada na família 1200 fica ainda mais acessível para os apaixonados por adrenalina.

A big trail Tiger 900, na versão Rally Pro, está disponível com parcelas a partir de R$900, facilitando o acesso à linha off-road. Já a versão GT, com preço a partir de R$69.590, é perfeita para quem busca desempenho em estradas pavimentadas, com estilo e conforto. A montadora também oferece uma supervalorização da seminova, proporcionando uma troca vantajosa para os fãs da linha Adventure.

Ao adquirir estas motocicletas, os amantes por aventura são presenteados com Top Box grátis. Versáteis, ambas são perfeitas para aventuras off-road e viagens longas. Seu desempenho, equipamentos e tecnologia as tornam uma das melhores opções no segmento.

A família Tiger 900 da Triumph chamam a atenção pelo desempenho e pela potência de 108 cv, destacando-se como motocicletas versáteis para diferentes tipos de terrenos e aventuras. Ao contrário de outros modelos da marca, que possuem intervalos de revisão de 16.000 km, a big trail 900 requer manutenção a cada 10.000 km, o que pode influenciar nos custos de longo prazo.

Além disso, em comparação às Tiger 1200 Explorer (GT e Rally), equipadas com tanque de 30 litros que garante maior autonomia para viagens extensas, a Tiger 900 apresenta uma capacidade inferior para expedições de longa distância.

Ainda assim, a Tiger 900 permanece como uma opção confiável para quem busca desempenho, agilidade e um design moderno. Combinando tecnologia avançada e versatilidade, o modelo reforça o compromisso da Triumph em oferecer motocicletas que atendam às expectativas mais exigentes de seus clientes.

Consórcio Triumph

O Consórcio Triumph tem se destacado como uma opção viável e econômica para os amantes de motocicletas que desejam adquirir um modelo da renomada marca britânica. Com planos acessíveis sem juros e sem taxa de adesão, o consórcio permite que os clientes planejem a compra de suas motos de forma organizada e com a menor taxa do mercado.

A Triumph oferece uma variedade de modelos através do consórcio, incluindo a Speed 400 e a Scrambler 400 X, com parcelas que se ajustam ao orçamento dos clientes. Além disso, os participantes do consórcio têm a oportunidade de serem contemplados por sorteio ou por lances, o que acelera o processo de aquisição da motocicleta desejada.

Um dos grandes atrativos do Consórcio Triumph é a ausência de taxa de adesão e a possibilidade de utilizar um bônus de 2% sobre o valor da carta de crédito em despesas como documentação, revisões e acessórios originais Triumph, ao optar por adquirir uma moto zero km em uma das concessionárias da rede.

Com uma abordagem transparente e flexível, o Consórcio Triumph se consolida como uma excelente alternativa para quem busca realizar o sonho de ter uma motocicleta Triumph, combinando economia e planejamento financeiro. Para mais informações sobre o Consórcio Triumph: https://consorciotriumph.com.br/.

Triumph Smart

O Triumph Smart tem como base um financiamento exclusivo para os clientes da marca, com entrada variável, taxas de juros especiais e até 23 parcelas mensais que cabem no bolso do cliente. No final deste prazo, restará uma parcela residual que também é variável de acordo com a entrada e o valor das parcelas mensais.

Caso o cliente tenha interesse, pode aproveitar o benefício da Recompra Garantida, na qual a Rede de Concessionários Triumph garante a recompra daquela moto usada. Outro benefício do Triumph Smart é a possibilidade de incluir no financiamento a compra de roupas e acessórios para moto.

No momento da parcela balão, o cliente também poderá escolher o que fazer: quitar o valor, refinanciar a parcela ou escolher um novo modelo Triumph dentro do plano. Há ainda a opção de montar o plano que melhor se encaixa no seu bolso. Para mais informações sobre o Triumph Smart: https://triumphsmart.com.br/.

Pós-Venda

A montadora também oferece aos clientes Triumph o “Total Care”, programa global que disponibiliza suporte a uma linha completa de serviços e produtos premium, como: acessórios e peças originais, equipe altamente qualificada, check-up e manutenção preventiva, agendamento on-line de onde estiver e garantia estendida por mais 1 ou 2 anos. (Fotos: Triumph/Divulgação).

Triunph Bonneville 1200. Triunph Scrambler 900. Triunph Speed Twin 900.