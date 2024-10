Toyota reforça biocombustíveis como alternativa para descarbonização

Em continuidade aos esforços do G20, onde apresentou os biocombustíveis como alternativa realista e imediata para a descarbonização, a Toyota participa do evento de sanção do projeto de lei “Combustível do Futuro”, promovido pelo Governo Federal em Brasília. O programa tem um papel fundamental no desafio da transição energética ao incentivar o desenvolvimento, produção e o uso de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono.

A Toyota aproveita o evento para destacar a importante contribuição da indústria automotiva no desenvolvimento de tecnologias limpas e na promoção de uma economia sustentável. E destaca os benefícios do uso de biocombustíveis – como por exemplo o etanol – para a descarbonização, uma solução aplicada há longo prazo no Brasil e possível de ser aplicada também em outros países.

A fabricante ainda exibe os seus pioneiros veículos híbridos flex fabricados no Brasil, Corolla sedã e Corolla Cross. Prática, sustentável e acessível, a tecnologia híbrida flex é uma das melhores alternativas de mobilidade de baixo carbono, já que o etanol é um dos biocombustíveis com menor pegada de carbono do mundo. Além disso, a fabricante expõe o protótipo equipado com a tecnologia híbrida plug-in flex – que combina um motor a combustão interna flexível a um motor elétrico, aliado a uma bateria recarregável em fonte externa, e o Toyota Mirai, primeiro veículo a célula combustível do mundo a ser abastecido com hidrogênio, mais uma alternativa para o futuro da mobilidade.

“Para seguir avançando na descarbonização da mobilidade precisamos de uma abordagem integrada que inclua combustíveis sustentáveis combinados a tecnologias automotivas. Por isso reconhecemos a introdução de políticas públicas como o Combustível do Futuro, que promovem o desenvolvimento de tecnologias limpas e a promoção de uma economia sustentável e socialmente responsável”, comenta Rafael Ceconello, diretor de assuntos regulatórios e governamentais da Toyota.

Investimento no futuro da mobilidade sustentável

A Toyota é líder global em eletrificados com mais de 23 milhões de veículos comercializados, que contribuíram cumulativamente para evitar a emissão de mais de 176 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera.

No Brasil, a trajetória da Toyota é marcada pelo seu pioneirismo e evolução no desenvolvimento de novas tecnologias. Em 2019, a fabricante lança o consagrado sistema híbrido flex, apresentado oficialmente no Corolla sedã e que, desde 2021, também equipa o SUV Corolla Cross – ambos os modelos fabricados no Brasil.

Recentemente, a Toyota anunciou um investimento de R$ 11 bilhões até 2030 para expandir sua capacidade produtiva e desenvolver novas soluções de mobilidade. Parte desse valor será destinado à fabricação de dois novos veículos híbridos flex, sendo o primeiro deles um veículo compacto que será produzido em 2025 tornando a tecnologia híbrida flex ainda mais acessível. (Fotos: Toyota/Divulgação).

