TEVX Higer inicia testes no Parque Nacional do Iguaçu

O AzureA12, sinônimo de tecnologia no mercado de ônibus elétrico da TEVX Higer, desembarca em Foz do Iguaçu (PR) e se junta à frota do Parque Nacional do Iguaçu para uma temporada de testes dentro um dos tesouros naturais do País. A ação ocorre a convite da Urbia Cataratas, empresa responsável pela gestão turística e operação do parque.

“Estamos extremamente entusiasmados em iniciar este teste com os ônibus elétricos no Parque Nacional do Iguaçu. Como um dos guardiões deste patrimônio natural, reconhecemos a importância de adotar práticas sustentáveis que preservem a beleza única deste lugar para as futuras gerações. Esta é uma das alternativas que estamos avaliando para reforçar o nosso compromisso contínuo com a inovação e a responsabilidade ambiental”, comenta Munir Calaça, diretor-presidente da concessionária.

Todos que visitarem o parque até o final do mês terão entre as opções de transporte o ônibus elétrico de 12 metros da Higer, o que representa um desafio de qualidade para a marca, como descreve Adriana Taqueti, gerente comercial e de marketing da TEVX Higer: “O Parque Nacional do Iguaçu é um lugar singular, onde a beleza da natureza transcende a imaginação. É justamente essa sensação agradável que queremos proporcionar ao passageiro ao entrar em nosso ônibus. O transporte elétrico complementa a paisagem de forma silenciosa e harmônica, criando um equilíbrio perfeito entre a tecnologia e respeito ao meio ambiente. A experiência seja do trajeto ou do visual será no mínimo encantadora”, afirmou Adriana, que ainda descreveu as inovações do veículo: “Com zero emissão de poluição atmosférica e sonora, o Azure circula sem interferir no meio ambiente. Já sua estrutura interna de linhas softs e totalmente inclusivas, recebe a todos sem obstáculos ou escada, por corredores largos e com rampa de acesso que facilita o embarque e desembarque.

Quem embarcar nessa viagem, certamente se encantará pela magia da tecnologia desse ônibus que recebe o passageiro com total facilidade desde o primeiro passo, a começar por sua estrutura de piso baixo total alinhada a um exclusivo sistema de “ajoelhamento” de suspensão. Conforto que se estende a um ambiente uniformemente climatizado até nos dias mais quentes, graças a um sistema de ar-condicionado ecológico, sem dutos e com saídas de ar individuais nas laterais, uma comodidade climática complementada por vidros com tratamento UV e isolamento térmico nas paredes do veículo.

Nessa primeira fase de testes, até o dia 31 de março, o veículo elétrico operará no Parque com viagens diárias. Todos os motoristas e operadores envolvidos receberam um treinamento ministrado pelos instrutores da fabricante com foco na direção defensiva e inteligente para maximizar a performance do veículo, como o sistema de freios regenerativos que podem aumentar a autonomia em até 30%, incrementando a disponibilidade do veículo e reduzindo o custo da operação. (Foto: TEVX Higer/Divulgação).